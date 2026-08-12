Astronomía

¿Cuánto Tiempo Va a Durar el Eclipse Solar Total Hoy Miércoles 12 de Agosto 2026?

Este miércoles habrá un eclipse solar total, este fenómeno ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente una cara del Sol

Eclipse solar del 12 de agosto 2026.Este miércoles, la agenda astronómica de agosto 2026 tiene preparado un eclipse solar total. Aquí te contamos cuánto durará y cuáles son sus fases. Foto: Reuters.

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