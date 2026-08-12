¿Cuánto Tiempo Va a Durar el Eclipse Solar Total Hoy Miércoles 12 de Agosto 2026?

Un eclipse solar ocurre cuándo el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ya sea de forma total o parcial, ofreciendo un espectáculo único digno de observar. Y en N+ te aclaramos cuánto tiempo va a durar y cuáles son las fases que atravesará.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) recordó que muchos lugares del hemisferio norte experimentarán un eclipse solar parcial, mientras que en esta lista ya te dimos a conocer qué países se oscurecerán en su totalidad.

Como este evento astronómico no será visible en México, ya te compartimos en enlace donde podrás ver el eclipse solar del 12 de agosto 2026 en vivo.

¿Cuánto durará el eclipse solar de hoy 12 de agosto 2026?

Dado que España será uno de los países donde podrá observarse este fenómeno, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Gobierno de España dio a conocer que la duración total del eclipse solar será de 264 minutos (poco menos de 4 horas y media). Es decir, el tiempo en el que recorrerá toda la trayectoria.

La NASA agregó que para la mayoría de las personas que se encuentran en la trayectoria del eclipse total, el Sol estará completamente eclipsado durante menos de 2 minutos.

Mientras que para quienes estén cerca del centro de la trayectoria del eclipse, en Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte, la totalidad durará un poco más, aunque menos de 2 minutos y medio.

¿Cuál es la trayectoria del eclipse solar total? Países que recorrerá

El IGN de España detalló que la franja de totalidad atravesará las siguientes regiones:

Océano Ártico.

Noroeste de Groenlandia.

Extremo oeste de Islandia.

Océano Atlantico.

España.

Extremo Noroccidental de Portugal.

En cambio, las regiones que verán el eclipse parcial de Sol serán:

Norte de Estados Unidos (de Alaska hasta Carolina del Norte).

Mayor parte de Canadá.

Gran Parte de Europa.

Noroeste de África.

¿Cuáles son las Fases del Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026?

El Eclipse Solar del 12 de agosto 2026 atravesará 4 fases, de acuerdo con el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Fase de Parcialidad.

Anillo de Diamantes.

Perlas de Baily.

Corona Solar.

SARR