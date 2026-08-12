Sociedad

Pescadores Rescatan a Menor que Flotaba a la Deriva en el Mar en una Tabla Acuática, en BCS

Los hombres se dieron cuenta de su presencia a cientos de metros de la orilla de Playa Punta Arena, por lo que acudieron a su rescate para regresarla con su familia

Menor flotaba a la deriva en el mar en Baja California SurMenor que flotaba a la deriva en el mar en Baja California Sur, fue rescatada por pescadores. Foto: N+

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