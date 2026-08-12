Pescadores Rescatan a Menor que Flotaba a la Deriva en el Mar en una Tabla Acuática, en BCS

Una niña que se encontraba flotando a la deriva sobre una tabla acuática en la Bahía de La Paz, Baja California Sur, fue rescatada por pescadores.

Los hombres se dieron cuenta de su presencia a cientos de metros de la orilla de Playa Punta Arena.

Se acercaron y ayudándola a mantenerse en calma, lograron rescatarla y posteriormente regresarla con su familia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Así Rescatan a Niña Sola que Flotaba con Tabla en Mar de La Paz

Rescate

En un video se ve cuando los pescadores se dirigen a la menor en medio del mar.

Al llegar, se observa a la menor con los remos y sentada en la punta de la tabla que flota en el agua.

Uno de los pescadores se acerca, toma los remos que tenía la niña, la sujeta de la mano, con su ayuda baja de la tabla y posteriormente la suben a la embarcación, para ponerla a salvo.

Con información de N+.

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