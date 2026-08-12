Seguirán las Lluvias Fuertes en la Mayor Parte de México este Miércoles 12 de Agosto de 2026

Para este miércoles 12 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua.

A su vez, habrá chubascos y lluvias fuertes en la mayor parte del territorio nacional; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche; y lluvias muy fuertes en Michoacán, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y centro), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste), Colima, Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (costa y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Michoacán (oeste y norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (norte y sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste y oeste), Nayarit, Guanajuato (suroeste), Hidalgo (suroeste), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Puebla (sureste) y Guerrero (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (oeste) y Guerrero (suroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).

Clima en el Valle de México

Se pronostica durante la mañana cielo medio nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma.

En horas de la tarde, se prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro y oeste), condiciones que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la temperatura mínima será de 12 a 14 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura máxima pronosticada es de 22 a 24 °C y la mínima de 7 a 9 °C.

Con información de Conagua

ICM