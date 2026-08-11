Pronóstico del tiempo

Monzón Mexicano Azotará Con Fuertes Tormentas al País: Lista de Estados Afectados

Las condiciones meteorológicas también podrían generar caída de granizo, principalmente en entidades del occidente y centro del país

Tormenta en México. Foto: CuartoscuroTormenta en México. Foto: Cuartoscuro

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