Monzón Mexicano Azotará Con Fuertes Tormentas al País: Lista de Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este miércoles 12 de agosto se mantendrá la probabilidad de lluvias en gran parte de México debido a la interacción del monzón mexicano con otros sistemas atmosféricos.

Se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañados de descargas eléctricas.

Las condiciones meteorológicas también podrían generar caída de granizo, principalmente en entidades del occidente y centro del país. Además, el pronóstico contempla lluvias puntuales intensas en regiones del sureste, occidente y noroeste de México.

En tanto, el SMN también informó que la onda tropical número 26 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano.

Este sistema incrementará la probabilidad de lluvias en ambas regiones, por lo que podrían registrarse precipitaciones de diversa intensidad durante su desplazamiento.

Ante el riesgo de encharcamientos, inundaciones y posibles afectaciones por tormentas, se recomienda consultar los reportes oficiales y evitar zonas susceptibles a deslaves o corrientes de agua.

Clima para miércoles 12 de agosto 2026: ¿Dónde lloverá?