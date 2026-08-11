Monzón Mexicano Azotará Con Fuertes Tormentas al País: Lista de Estados Afectados
Las condiciones meteorológicas también podrían generar caída de granizo, principalmente en entidades del occidente y centro del país
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este miércoles 12 de agosto se mantendrá la probabilidad de lluvias en gran parte de México debido a la interacción del monzón mexicano con otros sistemas atmosféricos.
Se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañados de descargas eléctricas.
Las condiciones meteorológicas también podrían generar caída de granizo, principalmente en entidades del occidente y centro del país. Además, el pronóstico contempla lluvias puntuales intensas en regiones del sureste, occidente y noroeste de México.
En tanto, el SMN también informó que la onda tropical número 26 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano.
Este sistema incrementará la probabilidad de lluvias en ambas regiones, por lo que podrían registrarse precipitaciones de diversa intensidad durante su desplazamiento.
Ante el riesgo de encharcamientos, inundaciones y posibles afectaciones por tormentas, se recomienda consultar los reportes oficiales y evitar zonas susceptibles a deslaves o corrientes de agua.
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (norte, costa y suroeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y noreste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (norte y sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora (norte y sur), Nayarit, Guanajuato (suroeste), Hidalgo (suroeste), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Puebla (sureste) y Guerrero (sureste).