Detienen a Presuntos Implicados en Ataque contra Granja de Pollos en Álamo Temapache en Veracruz

Autoridades estatales confirmaron el aseguramiento de un vehículo y la detención de presuntos implicados en el atentado contra una granja de pollos en Álamo Temapache. Así lo informó Ricardo Ahued, Secretario de Gobierno del estado de Veracruz.

Confirmarles que de ese atentado ya hay detenidos está la investigación. hay una camioneta también que participó. Y se está ampliando la declaración para atacar a todos los culpables y después fue lo que ocasionó esto.

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Los hechos se registraron en las primeras horas del pasado domingo 09 de agosto, cuado sujetos desconocidos prendieron fuego a vehículos e instalaciones del lugar, para después escapar con rumbo desconocido.

Tras los hechos los elementos de Fiscalía General del Estado (FGE) abrieron un carpeta de investigación por este hecho violento que alarmó a los habitante de Álamo, y que sirvió para esclarecer los hechos.

Ahued señaló, que este tipo de atentados son resultado de un combate frontal contra los grupos delincuenciales que operan en la zona norte de la entidad veracruzana.

Incendio consume totalmente vivienda en Xalapa

Durante el fin de semana se registró en Xalapa incendio en una vivienda abandonada de la colonia Higueras.

Durante los primeros minutos del pasado domingo se registró una intensa movilización de bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre Andador Uno, entre las calles Amazonas y Popocatépetl. De acuerdo con reportes, las Ilamas comenzaron a extenderse rápidamente y se observaban metros a la redonda

Ante la cercanía de las llamas y mientras esperaban el arribo de los servicios de emergencia, algunos habitantes se organizaron para intentar contener el fuego. Con cubetas y mangueras comenzaron a arrojar agua hacia la vivienda.