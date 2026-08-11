Seguridad

Detienen a Presuntos Implicados en Ataque contra Granja de Pollos en Álamo Temapache en Veracruz

Autoridades confirmaron detenidos y el aseguramiento de un vehículo tras el ataque contra una granja de pollos ocurrido en Álamo Temapache.

Autoridades confirmar detenidos y aseguramiento tras incendio de granja de pollos en el norte de VeracruzAutoridades confirmar detenidos y aseguramiento tras incendio de granja de pollos en el norte de Veracruz. Foto: Archivo N+

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Detenidos tras incendio en granja de pollos en Álamo Temapache al norte de Veracruz. Autoridades informan acerca de detenciones y aseguran vehículo.

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