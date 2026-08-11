Confirman Buen Estado de Salud de 30 Estudiantes de la UDG en Colombia tras Sismo

La Universidad de Guadalajara (UDG) informó que los 30 alumnos que se encuentran en Colombia realizando estancias académicas y actividades de movilidad, se encuentran en buen estado de salud luego del sismo que se registró el 10 de agosto.

UDG espera instalar un centro de acopio para apoyar a Colombia

Actualmente, la UDG se mantiene al tanto de los jóvenes, además, se están organizando y llevando a cabo la logística en espera de pronto poder instalar un centro de acopio, de acuerdo con la rectora de esta casa de estudios, Karla Planter.

“Estamos armando el tema de convertirnos también en un centro de acopio, pero estamos esperando para ver cómo se desarrollan las cosas, es muy importante porque a veces entorpecemos en lugar de ayudar, por eso no siempre se ponen de manera inmediata”, manifestó Planter.

La sociedad de colombianos en Guadalajara señaló que también está en espera de autorización por parte de las autoridades correspondientes para habilitar un punto en específico al cual puedan acudir las personas y realizar donativos.

Cabe señalar que el año pasado, dicha asociación dio a conocer que más de mil colombianos residían en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria, de enero a mayo de 2026, 132 colombianos consiguieron en Jalisco una tarjeta de Residente Temporal mientras que 119 obtuvieron una tarjeta de Residente Permanente, sin embargo, esto no significa que actualmente radiquen en el estado.