Sociedad

Confirman Buen Estado de Salud de 30 Estudiantes de la UDG en Colombia tras Sismo

La UDG confirmó que los 30 estudiantes que se encuentran en Colombia están bien de salud tras el sismo que se registró el 10 de agosto

EstudiantesUDG confirma que sus 30 estudiantes en Colombia se encuentran bien tras el sismo. Foto: N+

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La UDG confirma que sus 30 estudiantes en Colombia están bien tras el sismo. Se preparan para abrir un centro de acopio

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