Niños Futbolistas de Tijuana Ganan la Kids Futsal Cup, pero Ahora Están Varados en Colombia

La historia de los niños futbolistas de Tijuana atrapados tras el terremoto magnitud 7.4 en Colombia, se hizo tan popular que hay muchas muestras de solidaridad de connacionales con el equipo.

Los niños futbolistas de Tijuana

Los 12 niños futbolistas de Tijuana atrapados en Colombia pertenecen al equipo infantil Leyendas Obeliz, todos tienen 11 años y viajaron a la ciudad de Armenia para disputar la International Kids Futsal Cup, un mundial de clubes de futbol de salón.

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En este certamen obtuvieron un éxito rotundo al coronarse campeones, pero su regreso a México se suspendió debido al terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

¿Quiénes son los menores varados en Colombia?

Las autoridades locales no han publicado la lista con los nombres completos y apellidos de los 12 menores de edad. Sin embargo, en las solicitudes de auxilio en video que se volvieron virales en redes sociales, tres de los pequeños se identificaron públicamente con sus nombres de pila:

"Tavito", 11 años

Eder, 11 años,

"Chucky", 11 años,

En tanto, la identidad de sus otros nueve compañeros de equipo se cuyas identidades completas se mantienen en reserva.

La delegación completa está compuesta por 35 personas, incluyendo a los 12 futbolistas, los entrenadores, los profesores Adolfo y Raúl, y algunos padres de familia.

El equipo originario de Tijuana es una fusión entre los clubes infantiles locales Leyendas y Obeliz FC, viajaron con altas expectativas para jugar el torneo internacional de futsal, el cual se realizó del 5 al 8 de agosto en el Coliseo del Café en Armenia, Quindío.

Después de levantar la copa como campeones, el grupo estaba descansando en su hotel listo para realizar el regreso a México, cuando se registró el sismo.

Aunque todos los niños y adultos están bien, el terremoto colapsó la infraestructura de la región y obligó a la suspensión de operaciones de siete aeropuertos comerciales cercanos, incluyendo el del Aeropuerto Internacional El Edén (Armenia, Quindío).

Cerca de llegar a sus casas

Luego de coronarse campeones en el torneo internacional y quedar varados en Colombia, la Cancillería mexicana les brinda atención y apoyo para que regresen a sus casas, así lo informó el DT del equipo infantil.

“Tenemos el soporte de que no nos van a dejar solos, nos van a estar apoyando. Esto va a terminar hasta que todos estemos reunidos con nuestros familiares en nuestros hogares. Se va a gestionar algunos vuelos que tenemos pendientes, también se nos va a ayudar con eso. Agradecer que estamos cerca de llegar a nuestro hogar, que es la meta”.

Emprenden regreso hacia ciudad de Bogotá al volverse virales

El equipo inició un traslado por carretera de aproximadamente seis horas hacia la ciudad de Bogotá, ya que el Gobierno de Baja California, estableció contacto directo con los familiares y entrenadores para coordinar junto a la Cancillería mexicana los vuelos de rescate que los traigan de vuelta sanos y salvos a Tijuana.

HVI