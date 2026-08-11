Sociedad

Niños Futbolistas de Tijuana Ganan la Kids Futsal Cup, pero Ahora Están Varados en Colombia

El equipo inició un traslado por carretera hacia Bogotá, ya que el Gobierno de Baja California los contactó para coordinar junto a la Cancillería mexicana los vuelos de rescate

Crece Esperanza para Regreso de Niños Futbolistas de Tijuana, Atrapados al Coronarse en ColombiaNiños futbolistas de Tijuana ganaron en Colombia torneo internacional de futbol salón. Foto: Facebook FIFA Tijuana Oficial

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