Detienen al Presunto Asesino de Don Toño, Quien Murió Baleado en Nochebuena de 2023 en Zapopan

Las autoridades detuvieron a un hombre por ser el presunto responsable de la muerte del señor Toño, hombre que fue asesinado a balazos en plena víspera navideña en 2023, en Zapopan.

Fue el 24 de diciembre de 2023, cuando el señor Toño, de 40 años, fue ejecutado a balazos en la colonia Lomas de Tabachines, del municipio de Zapopan.

El ahora detenido, identificado como José de Jesús ‘N’, es la expareja de la esposa del señor Toño.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Don Toño?

El día de los hechos, José de Jesús ‘N’, presuntamente acudió a la vivienda en donde se encontraba la esposa de Don Toño, pateó la puerta y rompió algunos vidrios para después retirarse del lugar.

Momentos después, Don Toño y su hermano se enteraron de lo que había sucedido, por lo que fueron a buscarlo. Una vez que encontró a José de Jesús ‘N’, en las calles Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, comenzaron una riña que terminó en el asesinato de Toño.

A la llegada de los paramédicos, confirmaron que el señor Toño había recibido tres balazos, lo que le habría causado la muerte.

Tras realizar las investigaciones se decretó una orden de aprehensión que fue ejecutada por el señalado, mismo que quedó sujeto a medidas cautelares.

No obstante, tras ser citado a audiencia, José de Jesús ‘N’ no compareció ni justificó su ausencia, lo que motivó en un nuevo mandamiento judicial a llevarlo ante el juzgado que lo requiera.