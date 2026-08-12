Seguridad

Detienen al Presunto Asesino de Don Toño, Quien Murió Baleado en Nochebuena de 2023 en Zapopan

Fue detenido el presunto asesino de Don Toño, hombre que murió baleado en la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan, durante Nochebuena de 2023

Don ToñoDetuvieron al presunto asesino de Don Toño, hombre baleado en Zapopan en 2023. Foto: N+

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Detienen a la expareja de la esposa de Don Toño por su presunto asesinato en Nochebuena de 2023. La riña que terminó en tragedia en Zapopan sigue dando de qué hablar

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Detienen al Presunto Asesino de Don Toño, Hombre que Murió Baleado en Zapopan