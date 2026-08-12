Caso Ayotzinapa: Reanudan Audiencia del Exgobernador de Guerrero; Hoy se Define Si es Vinculado

El exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, es investigado por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; reanudaron la audiencia en la que podría ser vinculado a proceso por el caso.

Este martes 11 de agosto de 2026, se reanudó la audiencia ministerial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presenta las pruebas para determinar cómo fue su supuesta participación en el caso.

El exgobernador comparece ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. Se prevé que hoy se defina si es vinculado o no a proceso por el caso Ayotzinapa.

¿De qué se le acusa al exgobernador de Guerrero?

Debido a que el exgobernador de Guerrero, está acusado de los delitos de desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia, ya que es señalado del ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Luego de diversas investigaciones, la FGR halló que Ángel “N”, presuntamente ordenó la destrucción de los videos de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, en los que supuestamente se veía el traslado de camiones con los estudiantes a bordo. Además, dichas unidades presuntamente eran vigiladas por policías.

¿Qué pasa en la audiencia del exgobernador de Guerrero por el caso Ayotzinapa?

En la audiencia de continuación, el exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, dijo tener la “conciencia tranquila”. En tanto, su defensa ha presentado al menos 31 datos de prueba con la finalidad de demostrar que el exfuncionario no está vinculado con el caso.

Entre esas pruebas destacan los testimonios de excolaboradores, quienes supuestamente aseguran que el 26 de septiembre de 2024, cuando ocurrieron los hechos, el exgobernador de Guerrero no se encontraba en la entidad, por lo que no pudo ordenar la eliminación de las grabaciones.

Sin embargo, será la Autoridad Judicial quien determine si el exgobernador de Guerrero es vinculado o no a proceso por el caso Ayotzinapa.

Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, fue detenido el 6 de agosto de 2026, en el municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México.

Padres de estudiantes exigen vinculación

Este martes, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa realizaron un mitin en inmediaciones del antimonumento por los 43 en Chilpancingo, Guerrero, con la finalidad de exigir a las autoridades que el exgobernador de la entidad no quede libre.

Asimismo, pidieron a los jueces que actúen con responsabilidad y apliquen la justicia, ya que la detención de Ángel "N" es clave para esclarecer el caso.

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