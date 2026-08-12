Seguridad

Caso Ayotzinapa: Reanudan Audiencia del Exgobernador de Guerrero; Hoy se Define Si es Vinculado

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, está señalado por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Ángel "N", exgobernador de Guerrero, es investigado por el caso AyotzinapaFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+