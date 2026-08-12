Se Cumplen Cuatro Años del 'Jueves Negro' en Ciudad Juárez; Revisan Áreas del Cereso 3

A cuatro años de la riña registrada en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, conocida como 'Jueves Negro', autoridades realizaron un operativo de revisión en las áreas 2 y 5 del penal, donde comenzó la pelea que dejó a dos internos sin vida y posteriormente derivó en una serie de hechos violentos en distintos sectores de la ciudad.

El director de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Elmer Soto, señaló que las estrategias de seguridad y la implementación de tecnología han permitido mantener el control al interior del centro penitenciario.

De acuerdo con el funcionario, actualmente no se han registrado motines ni riñas de gran impacto en el Cereso 3.

Revisan zonas donde comenzó la riña del Jueves Negro

El operativo se realizó precisamente en las áreas donde comenzó el enfrentamiento ocurrido hace cuatro años, como parte de las acciones de vigilancia que mantienen las autoridades penitenciarias.

Elmer Soto indicó que durante este periodo no se han presentado situaciones de gravedad al interior del penal y señaló que algunos decesos registrados corresponden a personas que ingresaron con padecimientos o a enfermedades.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, destacó que durante estos cuatro años se han registrado avances en materia de seguridad y llamó a mantener los esfuerzos para reforzar la seguridad en Ciudad Juárez.

Jueves Negro dejó 11 personas sin vida

El saldo de los hechos ocurridos hace cuatro años fue de 11 personas sin vida. Entre las víctimas se encontraban Christian Omar Zúñiga Morales, de 13 años; María del Refugio Gómez Ramírez, de 54; Saira Janet de Santiago Castro, de 18; José Manuel Balderas Ruiz, de 54; y Yovanni Varo Otano, de 22.

También murieron cuatro empleados de una empresa radiofónica: Allan Izaskun González Escobar, de 42 años; Armando Guerrero Armendáriz, de 46; Lino Andrés Flores González, de 35; y Manuel Alejandro Arriaga Salazar, de 42.

A ellos se sumaron los internos del Cereso 3 Kevin Alan Campos Aguilera, de 20 años, y Raúl Abraham Sepúlveda Olivas, de 43.

Por estos hechos fueron detenidos 11 presuntos participantes, entre ellos cuatro custodios del centro penitenciario. Además, agentes municipales detuvieron a seis presuntos sicarios después de un enfrentamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, existen personas que ya fueron sentenciadas y se encuentran compurgando sus condenas, mientras algunos casos permanecen pendientes ante la Fiscalía General de la República.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, señaló que el Jueves Negro también evidenció la necesidad de realizar reformas al sistema penitenciario y destacó que actualmente se llevan a cabo revisiones dos veces al mes con participación de distintas autoridades.