Seguridad

Se Cumplen Cuatro Años del 'Jueves Negro' en Ciudad Juárez; Revisan Áreas del Cereso 3

A cuatro años del Jueves Negro, autoridades realizaron una revisión en el Cereso 3 de Juárez y destacaron avances en seguridad penitenciaria.

El operativo se realizó precisamente en las áreas donde comenzó el enfrentamientoEl operativo se realizó precisamente en las áreas donde comenzó el enfrentamiento. Foto: N+

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A 4 años del 'Jueves Negro' en Ciudad Juárez, revisan el Cereso 3. Avances en seguridad destacan tras la tragedia que dejó 11 muertos.

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