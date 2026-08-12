Sociedad

Premio Mayor de 21 Millones de Pesos de Sorteo de la Lotería Nacional Cayó en Puebla

Una de las tres series en las que fue dividido el boleto ganador de la edición 4024 del Sorteo, fue puesta a la venta en la capital poblana.

Premio Mayor Sorteo 4024 Lotería Nacional 21 Millones de Pesos 11 Agosto 2026 PueblaCae Premio Mayor de la Lotería Nacional en la Ciudad de Puebla. Foto: Youtube Lotería Nacional

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El boleto ganador del Sorteo 4024 de la Lotería Nacional, con 21 millones en juego, fue vendido en Puebla. Entérate de los detalles.

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