Premio Mayor de 21 Millones de Pesos de Sorteo de la Lotería Nacional Cayó en Puebla

Este martes 11 de agosto de 2026 se dio a conocer que el Premio Mayor de 21 millones de pesos del Sorteo 4024 de la Lotería Nacional cayó en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con el organismo el boleto ganador fue el número 43983, mismo que fue dividido en tres series, siendo la segunda de estas la que se puso a la venta en la capital poblana.

Premio Mayor del Sorteo 4024 de la Lotería Nacional cayó en Puebla

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó en el auditorio de la Lotería Nacional el sorteo de esta noche, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 43983.

La serie número 1 fue dispuesta para su venta a la subgerencia expendedora, la serie número 2 fue remitida para su venta a la ciudad de Puebla, y la serie 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros en la edición 4024 del Sorteo de la Lotería Nacional son a los billetes con terminaciones en número 3, 2 y 5. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Última vez que cayó el Premio Mayor de la Lotería Nacional en Puebla fue el 2 de junio

La última vez que cayó el Premio Mayor de la Lotería Nacional en el estado de Puebla fue el pasado 2 de junio durante el Sorteo 4014, con una bolsa asegurada de 21 millones de pesos.

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En dicha ocasión ganó el boleto número 57049. Las series números 1 y 2 fueron remitidas para su venta a la ciudad de Teziutlán en Puebla y la serie número 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Con información de N+

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