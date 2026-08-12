Internacional

Brigada de Topos Tlatelolco Dice que Colombia No Permite Grupos de Rescate Externo

Los rescatistas mexicanos indicaron que su apoyo se ve impedido en este momento, debido a que el gobierno colombiano tiene cubierta la búsqueda de personas con rescatistas nacionales

Topos TlatelolcoFoto: Cuartoscuro.

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