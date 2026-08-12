Brigada de Topos Tlatelolco Dice que Colombia No Permite Grupos de Rescate Externo

La Brigada de Topos Tlatelolco informó la noche de este martes 11 de agosto que Colombia no permite el ingreso de grupos de rescate externos para buscar sobrevivientes luego del devastador terremoto que ha dejado 188 muertos.

En un comunicado, la asociación dijo que se contactó con Silvia Vallen, Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgos de Colombia, y conversaron bajo tres puntos clave. Uno de ellos, referente a la restricción de ayuda humanitaria internacional.

Técnicamente, los rescatistas mexicanos indicaron que su apoyo se ve impedido en este momento, debido a que el gobierno colombiano tiene cubierta la búsqueda de personas entre escombros con personal del país.

Sin embargo, la administración que encabeza el derechista Abelardo de la Espriella indicó que podría aceptar la ayuda de Estados Unidos, Chile y Ecuador.

"Las autoridades colombianas no permitirán el ingreso de grupos de rescate externos, ya que la emergencia está cubierta por sus rescatistas nacionales. Actualmente, solo evalúan aceptar el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile", se informó.

Los Topos señalaron que ofrecieron formalmente su apoyo técnico y humanitario, pero deberán esperar una nueva Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) antes de realizar cualquier envío.

La organización indicó que respeta la soberanía de Colombia y su decisión de seguir los lineamientos de INSARAG, organismo de Naciones Unidas especializado en coordinación de equipos internacionales de búsqueda y rescate.

Según el comunicado, las prioridades establecidas por el gobierno colombiano son, en primer lugar, las labores de rescate y salvamento de vidas y, posteriormente, el restablecimiento de la infraestructura básica.

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco reiteró que permanece disponible para apoyar a Colombia en caso de que las autoridades soliciten y autoricen su participación.

¿Cómo gestionan el apoyo internacional?

Esta noche, las autoridades colombianas dieron a conocer que ya están dando la entrada y los permisos a quienes van a entregar ayuda a Colombia.

Estados Unidos encabeza esa solicitud de ayuda, con más de 15 millones de dólares y la llegada de un grupo de expertos para facilitar el rescate de las personas atrapadas, que pronto cumplirán las 72 horas clave para su recuperación.

Luego del sismo que afectó varias zonas del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó un mecanismo para pedir y organizar la ayuda de otros países y organismos internacionales.

La Cancillería agradece a la comunidad internacional por su solidaridad con Colombia tras el sismo del 10 de agosto.



Desde el primer momento, la entidad activó los canales diplomáticos para gestionar apoyo en las áreas priorizadas y, siguiendo instrucciones del presidente… pic.twitter.com/lVRZrm1Nl4 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 12, 2026

El canciller Omar Bula instaló un puesto de mando de cooperación internacional. El 10 de agosto, desde ese puesto, se solicitó a todo el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia que pidiera a sus gobiernos enviar apoyo lo más rápido posible.

La Cancillería trabaja de la mano con la Coordinadora Residente de la ONU, las agencias de las Naciones Unidas y el Equipo Humanitario País. También pidió apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios para organizar la respuesta de emergencia y salvar vidas.

Además, solicitó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ayuda técnica: usar imágenes satelitales y drones para medir con precisión el nivel de afectación del desastre.

Cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres termine de identificar las necesidades concretas, la Cancillería aseguró que enviará a la comunidad internacional un listado detallado.

Sin embargo, la noche de este martes partió de El Salvador el primero de dos vuelos con toneladas de víveres, alimentos y kits de higiene de limpieza.

El gobierno de Nayib Bukele prometió 100 toneladas de apoyo. La primera aeronave con el cargamento aterrizará en Cali.

ASJ