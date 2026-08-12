Internacional

NASA Renta Pueblo Fantasma en España por Eclipse Total de Sol; Tenía solo 2 Habitantes

La NASA ha rentado un pueblo entero en el norte de España para estudiar el eclipse y retransmitir el fenómeno; la localidad tenía solo 2 habitantes en 2024

Villalibado, EspañaNASA renta pueblo fantasma por ecliipse. Foto: Google Maps

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+