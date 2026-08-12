NASA Renta Pueblo Fantasma en España por Eclipse Total de Sol; Tenía solo 2 Habitantes

Este 12 de agosto España será la capital mundial de la astronomía. Un eclipse total de Sol atravesará el país europeo, lo que ha atraído a miles de aficionados y especialistas. La NASA ha rentado un pueblo abandonado para estudiar el fenómeno y retransmitirlo en línea.

Villalibado reportaba dos habitantes permanentes en el censo de 2024.

La NASA transmitirá el eclipse desde una iglesia medieval.

La NASA mirará el eclipse desde una iglesia del siglo XII

El miércoles, los científicos de la NASA habrán de seguir el paso del eclipse total de Sol desde una iglesia de la Edad Media, en medio de los campos de Burgos, al norte de España. Una treintena de investigadores de la NASA, así como del Exploratorium de San Francisco han arribado a Villalibado, un pueblo semiabandonado.

La transmisión del eclipse se realizará desde la iglesia de San Salvador, un templo románico que ha sido parcialmente reconstruido en el siglo XXI. Aquella iglesia es el punto de más alto del pueblo ubicado a 33 kilómetros de la ciudad de Burgos.

Los astrónomos no han llegado a este poblado semiabandonado por casualidad. El sitio fue elegido tras un exhaustivo análisis donde se consideró al contaminación lumínica, la densidad poblacional y la cercanía relativa a centros urbanos.

Villalibado, el pueblo abandonado que se convirtió en hotel

Villalibado era una villa abandonada hasta que en 2007 el escultor Juan Ansótegui decidió convertir el sitio en un centro turístico. Actualmente, Ansótegui es uno de los dos únicos habitantes de Villalibado, según un censo de 2024.

Sobre la llegada de la NASA, el también empresario explicó a la agencia EFE que al principio creyó que era una broma. Ni siquiera estaba enterado del fenómeno astronómico:

“Me llamaron hace como 16 o 18 meses, cuando nadie hablaba todavía del eclipse”.

Según ha declarado, en aquel entonces el pueblo contaba con una casa de verano. Villalibado se había despoblado hacia los años noventa. Con los años, Ansótegui ha ido adquiriendo más inmuebles para expandir La Casa Rural de las Villadiego, un hotel donde se celebran bodas, eventos y que promueve el turismo rural.

Según explicó Ansótegui, el equipo técnico de la NASA se instaló en el pueblo el domingo. Se han instalado ya los telescopios en la explanada de la iglesia, mientras que las computadoras están ubicadas al interior del templo construido en el siglo XII.

La científica Desiré Whitmore, del Exploratorium en San Francisco, mencionó que eligieron Villalibado porque necesitaban un lugar tranquilo, con poca gente que pudiera interrumpir su trabajo. Los astrónomos han instalado tres telescopios, con diferentes filtros y características, que tomarán datos del Sol durante el fenómeno astronómico.

Con información de EFE