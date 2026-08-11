Los 6 Fenómenos Astronómicos de Agosto 2026 que Sí Podrás Ver desde México

El cielo nocturno se engalanará con una serie de eventos astronómicos para la segunda quincena de agosto 2026, que contemplan a la Luna, las estrellas Perseidas y ciertos planetas del Sistema Solar. Y en N+ te adelantamos cuáles de estos fenómenos serán visibles en México y en qué fechas.

Este miércoles 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que durará máximo 2 minutos, sin embargo no será visible en territorio mexicano. Y en una nota previa ya te dimos a conocer qué países sí se oscurecerán.

Si quieres seguir el eclipse solar desde México, te compartimos cómo ver la transmisión en directo de la NASA y a qué hora inicia.

De hecho, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) indicó que el miércoles no sólo se verá el eclipse solar, sino unos "globos" en el cielo. Y aquí te explicamos qué son.

Eventos astronómicos de agosto 2026 que serán visibles desde México y fechas

Hablando de la agenda de agosto 2026 que será visibles desde México, el Museo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha enlistado una serie de eventos que sí podrán disfrutarse desde México.

12 de agosto 2026: Desfile Planetario.

13 de agosto 2026: Lluvia de Meteoros Perseidas.

15 de agosto 2026: Conjunción Júpiter y Mercurio.

21 de agosto 2026: Aproximación Luna y Antares.

27 de agosto 2026: Eclipse Parcial de Luna.

31 de agosto 2026: Conjunción Luna y Saturno.

¿Qué ocurrirá durante los eventos astronómicos de agosto 2026?

Lluvia de Estrellas Perseidas:

Suelen verse cada año por estas fechas, también conocidos como meteoros Perseidas, son escombros que dejó a su paso el cometa 109P/Swift-Tuttle.

Son reconocidas por dejar una estela de luz brillante cuando chocan con la atmósfera a gran velocidad, se queman y desintegran provocando destellos de colores.

Conjunción Júpiter, Mercurio, Marte, Venus, Urano, Saturno y Neptuno.

También conocida como alineación planetaria. Según el sitio especializado Starwalk tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 y podrá verse en horario matutino.

De acuerdo con información de Universum, desde México será visible la conjunción de Júpiter y Mercurio el 15 de agosto de 2026.

Aproximación Luna y Antares.

Tendrá lugar el viernes 21 de agosto de 2026, cuando la Luna, en su trayectoria orbital, pasa visualmente muy cerca de Antares, la supergigante roja y estrella más brillante de la constelación de Escorpio.

El evento astronómico será visible a simple vista, pero de usar un telescopio o binoculares se podrá observar de manera más nítida.

Eclipse Parcial de Luna.

También conocida como Luna de Sangre, es uno de los fenómenos más esperados del año. La NASA advierte que alcanzará su punto máximo entre la noche del 27 y madrugada del 28 de agosto de 2026.

Luna Llena.

También conocida como Luna de Esturión alcanzará su punto máximo de esplendor el viernes 28 de agosto de 2026. Aunque parecerá la fase llena del 27 al 29 de agosto 2026.

La Luna Llena atravesará la sombra de la Tierra y producirá un Eclipse Lunar Parcial profundo.

Conjunción Luna y Saturno.

El 31 de agosto de 2026 tendrá lugar este evento astronómico en el que la Luna estará en su Fase Menguante y pasará muy cerca de Saturno.

En una nota previa ya te dimos a conocer a qué hora saldrá la Luna Menguante, y cuál es el Calendario de Fases Lunares.

SARR