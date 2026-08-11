Astronomía

Los 6 Fenómenos Astronómicos de Agosto 2026 que Sí Podrás Ver desde México

El cielo nocturno se alista para deleitar a los amantes del cosmos con una vasta agenda astronómica que contempla a la Luna y algunos planetas del sistema solar

Eventos Astronómicos de Agosto 2026 que serán visibles en MéxicoConjunciones, lluvia de estrellas y eclipse lunar parcial son algunos de los eventos astronómicos que podrás disfrutar en los próximos días desde México. Foto: Reuters.

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