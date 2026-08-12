Eclipse Solar Hoy 12 de Agosto 2026: Lista de Países Donde Puede Verse

Este miércoles 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar que alcanzará 76 áreas del planeta, pero podrá observarse de forma total solo en cuatro países y un territorio autónomo en el continente europeo. La Luna se interpondrá entre la Tierra y el astro rey y en N+ te contamos desde dónde será más visto.

El fenómeno astronómico comenzará en el Mar de Bering y en su fase de totalidad atravesará el océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el oeste de Islandia antes de entrar de lleno en la península ibérica.

El eclipse cruzará España desde Galicia hasta Baleares y se podrá ver también total desde partes del extremo norte de Siberia y un pequeño rincón de Portugal.

En su fase parcial, será visible en gran parte de Norteamérica y de Europa y en el oeste de África. La Luna comenzará a tapar el Sol a las 15:34, hora GMT (09:34 horas de CDMX), en el Mar de Bering, y volverá a dejarlo al descubierto por completo a las 21:58 GMT (15:58, CDMX).

¿A qué hora es el eclipse solar?

El punto máximo del eclipse solar se producirá a las 17:46 horas GMT (11:46 horas del centro de México) cerca de Islandia, donde la duración de la fase de totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos. En territorio español, la duración de la fase de totalidad depende de la ubicación, pero no superará los dos minutos.

El evento astronómico durará 264 minutos, equivalentes a 4 horas y 24 minutos, según el Observatorio Astronómico Nacional de España.

¿En qué países podrá verse?

La ocultación de la estrella llegará a 65 países, ya sea total o parcialmente, así como a 11 territorios, dependencias o regiones autónomas, de acuerdo con una lista publicada por Time and Date, sitio especializado en tiempo, cronología y astronomía.

Lista de países donde se verá el eclipse solar total

Groenlandia: Recorrerá la costa este de la gran isla, dependiente de Dinamarca.

Islandia: Cruzará el oeste del país, incluyendo su capital, Reikiavik.

España: Atravesará una gran franja de la mitad norte y central del país, además de las Islas Baleares.

Rusia: Pasará de forma exclusiva por zonas remotas y deshabitadas del extremo norte ártico.

Portugal: Solo rozará de forma milimétrica un pequeño extremo del noreste (la localidad de Olivenza/zona fronteriza), donde la totalidad durará apenas unos segundos.

Zonas donde se observará de forma parcial

De acuerdo con los pronósticos, la penumbra de la Luna durante el evento astronómico de este miércoles cubrirá gran parte de Europa, desde Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y naciones nórdicas.

En el noroeste de África alcanzará Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Senegal, entre otros. Y en América del Norte, el eclipse será parcial en la mayor parte de Canadá, algunos estados de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte.

Lista completa de visibilidad parcial:

Albania

Argelia

Andorra

Austria

Bielorrusia

Bélgica

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Bulgaria

El evento astronómico brindará a los científicos la oportunidad de explorar la física del Sol, de comprender mejor los procesos que determinan el clima espacial y de profundizar en el conocimiento de las interacciones entre la Tierra y su estrella.

Burkina Faso

Cabo Verde

Canadá

Costa de Marfil

Croacia

Chequia

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Gambia

Alemania

Ghana

Grecia

Guinea

Guinea-Bisáu

Hungría

Irlanda



La NASA y el Observatorio Astronómico Nacional de España transmitirán en directo el eclipse solar total a través de sus canales de YouTube.

¿Qué pasará en México?

El eclipse solar de hoy no se verá en el cielo de México, aunque sí será posible seguirlo en la transmisión en línea y en el LIVEBLOG de N+ que hemos preparado para ti.

Sin embargo, a pesar de que no se oscurecerán ciudades de nuestro país, en la noche sí será posible ver un fenómeno astronómico luego del eclipse solar: la lluvia de las estrellas Perseidas.

Para ver las Perseidas en la noche de hoy, un especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hace recomendaciones y aquí puedes consultar la mejor hora para ver este fenómeno astronómico.

Con información de EFE

ASJ