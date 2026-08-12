Astronomía

Eclipse Solar Hoy 12 de Agosto 2026: Lista de Países Donde Puede Verse

El evento astronómico durará 264 minutos, equivalentes a 4 horas y 24 minutos, según el Observatorio Astronómico Nacional de España

EclipseLa ocultación de la estrella llegará a 65 países, ya sea total o parcialmente, así como a seis territorios, dependencias o regiones autónomas. Foto: Reuters.
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