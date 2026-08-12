José Guadalupe ´N´ es Vinculado a Proceso por el Homicidio de Un Magistrado en León

José Guadalupe ´N´ fue vinculado a proceso por el homicidio de Julio Antonio ´N´, quien se desempeñaba como magistrado y murió el pasado 27 de julio tras ser presuntamente golpeado en un establecimiento de la calle Francisco I. Madero, en León.

De acuerdo con elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el ahora imputado habría golpeado a la víctima en el rostro, provocando que cayera al suelo y posteriormente presentara complicaciones que derivaron en su fallecimiento.

José Guadalupe ´N´ se encuentra en prisión preventiva

La investigación incluyó videograbaciones y testimonios recabados por la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios.

Foto: N+

Un juez determinó vincular a proceso a José Guadalupe ´N´ por homicidio simple y le impuso prisión preventiva oficiosa. El plazo para el cierre de la investigación complementaria quedó establecido en dos meses.

Julio Antonio fue dejado en una banca afuera del bar

Fue la madrugada del pasado lunes 27 de julio cuando el Magistrado se encontraba conviviendo en un bar ubicado en la calle Madero de León, frente al templo Expiatorio.

Aparentemente, se comenzó una trifulca entre algunas de las personas con las que estaba Julio Antonio ´N´, quien fue golpeado en la cara y al caer se golpeó la cabeza.

Después de la riña, el Magistrado fue dejado sentado en una banca que se encuentra afuera del bar, donde fue reportado como muerto.