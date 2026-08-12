Seguridad

José Guadalupe ´N´ es Vinculado a Proceso por el Homicidio de Un Magistrado en León

Es vinculado a proceso José Guadalupe ´N´ por el homicidio de Julio Antonio ´N´, quien fue magistrado, muriendo el pasado 27 de julio, tras ser golpeado por el imputado.

José Guadalupe ´N´ se encuentra en prisión preventiva donde seguirá su vinculación a proceso por homicidio.José Guadalupe ´N´ se encuentra en prisión preventiva donde seguirá su vinculación a proceso por homicidio. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

José Guadalupe 'N' enfrenta prisión preventiva tras ser vinculado a proceso por el homicidio de un magistrado en León.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+