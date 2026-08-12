Detenido con Tigre de Bengala Blanco en su Auto: Iba en CDMX con Animal en Peligro de Extinción

Un hombre fue detenido en Ciudad de México luego de ser sorprendido transportando en un vehículo particular una cría de tigre de bengala blanco, animal en peligro de extinción.

El aseguramiento ocurrió en la Central de Abasto de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, después de que autoridades recibieran una denuncia ciudadana sobre el traslado del ejemplar.

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De acuerdo con la información difundida por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, el detenido fue identificado como José Luis 'N'.

Durante la intervención, elementos de la SSC localizaron dentro del automóvil a una cría hembra de tigre de bengala blanco de aproximadamente cuatro meses de edad.

El hombre no pudo acreditar la legal procedencia del ejemplar ni presentar la autorización correspondiente para su traslado.

Ante esta situación, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC tomó bajo resguardo a la tigresa para posteriormente entregarla a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Detenido quedó a disposición de la FGR

José Luis 'N' fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

El tigre de bengala se encuentra entre las especies protegidas por las normas internacionales de conservación, por lo que su posesión, traslado y comercialización están sujetos a disposiciones específicas.

Las autoridades señalaron que continuarán con patrullajes preventivos y la atención de reportes ciudadanos relacionados con posibles delitos contra la fauna.

FBPT