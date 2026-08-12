Seguridad

Detenido con Tigre de Bengala Blanco en su Auto: Iba en CDMX con Animal en Peligro de Extinción

La cría, de aproximadamente cuatro meses, fue asegurada en Iztapalapa y quedó bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal

Tigre de bengalaTigre de bengala blanco asegurado por la SSC CDMX. Foto: SSC CDMX

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