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Restos de Colaborador de Bely y Beto Llegarán a Monterrey tras Fallecer en Gira en Argentina

Samuel Garza Rodríguez falleció en Argentina durante la gira de Bely y Beto por problemas cardíacos.

Muere colaborador de Bely y Beto durante gira en ArgentinaRestos de colaborador de Bely y Beto llegarán a Monterrey

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Sus restos llegarán a Monterrey, donde familiares y amigos le darán el último adiós este jueves.

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