Restos de Colaborador de Bely y Beto Llegarán a Monterrey tras Fallecer en Gira en Argentina

Los restos de Samuel Garza Rodríguez, colaborador del espectáculo infantil “Bely y Beto”, llegarán a Monterrey procedentes de Argentina, donde falleció el pasado 23 de julio de 2026 a causa de problemas cardíacos, mientras se encontraba de gira con el show.

Samuel Garza Rodríguez perdió la vida el 23 de julio en Argentina, país al que había viajado como parte de la gira de “Bely y Beto”. De acuerdo con la información difundida, el colaborador presentó problemas cardíacos. Samuel formaba parte del equipo de “Bely y Beto”, donde se desempeñaba como community manager.

Tras su fallecimiento, sus restos serán trasladados a Monterrey, para que familiares, amigos y personas cercanas puedan darle el último adiós.

Preparan ceremonia en Monterrey

La despedida se realizará el próximo jueves 13 de agosto a las 20:00 horas en la Iglesia Casa del Rey, ubicada en Eloy Cavazos 322, en la colonia Rincón de la Sierra, en Guadalupe, Nuevo León.

La familia invitó a personas cercanas a compartir un momento en su honor y acompañarlos durante la ceremonia religiosa.

Hasta el momento, el horario del funeral permanece pendiente de confirmarse. La llegada de los restos de Samuel Garza permitirá que sus familiares y seres queridos puedan despedirlo en Monterrey, después de su fallecimiento ocurrido en Argentina durante la gira del espectáculo.

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