Jonah Koech, Atleta de EUA, se Perderá los Olímpicos: Fue Suspendido 3 años por Dopaje

El atleta Jonah Koech, quien se coronó campeón de Estados Unidos de los 1,500 metros en 2025, fue despojado de ese título y sancionado con 3 años de suspensión debido a un dopaje sanguíneo. La noticia fue dada a conocer este lunes 10 de agosto por la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA).

La USADA señaló que las muestras sanguíneas que evidenciaron el dopaje se recolectaron durante los Juegos Nacionales y que la suspensión de Koech se extenderá hasta julio de 2029, lo que no le permitirá participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Koech fue declarado culpable de recurrir a una sustancia prohibida luego de que se detectó una anomalía en sus valores sanguíneos en comparación con su pasaporte biológico, indicó la Agencia Antidopaje Estadounidense.

"Esto demuestra que el pasaporte biológico del atleta puede tanto disuadir como detectar casos de dopaje", precisó Travis Tygart, director general de USADA.

La USADA indicó que las pruebas del pasaporte, que producen "biomarcadores sanguíneos" y se han utilizado desde 2009, son eficaces para detectar métodos de dopaje sanguíneo, como el uso de transfusiones y el uso de fármacos que aumentan la sangre, como la eritropoyetina (EPO).

¿Quién es Jonah Koech, el atleta suspendido 3 años por dopaje?

Koech es un atleta de 29 años nacido en Kenia que llegó a Estados Unidos para estudiar en la universidad. Se convirtió en ciudadano estadounidense mientras participaba en el Programa de Atletas de Clase Mundial del Ejército de Estados Unidos.

En los campeonatos nacionales del 2025, Koech registró su mejor marca personal y se quedó con el título con un tiempo de 3 minutos 30.17 segundos; ese triunfo le dio pasaporte al Mundial de Tokio, donde terminó en la decimotercera posición, resultado que será borrado de su palmarés.

El atleta también fue despojado de su título de campeón de Estados Unidos de los 1,500 metros. que consiguió en el 2025.

Con información de N+

