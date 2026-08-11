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Jonah Koech, Atleta de EUA, se Perderá los Olímpicos: Fue Suspendido 3 años por Dopaje

El campeón estadounidense de 1,500 metros no estará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 debido a que fue castigado por la Agencia Antidopaje

Jonah Koech fue despojado de su título de campeón de Estados Unidos en 1,500 metros.Jonah Koech fue despojado de su título de campeón de Estados Unidos en 1,500 metros. Foto: Reuters

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Sorpresa en el atletismo: Jonah Koech, campeón de EE.UU., suspendido por dopaje hasta 2029. Conoce los detalles de su caso.

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