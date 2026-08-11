UEFA Presenta 'Clear Line', Herramienta para Aplicar de Forma Eficaz el VAR

La UEFA presentó Clear Line, una plataforma que pretende unificar los criterios arbitrales en el futbol europeo y aclarar cuándo debe intervenir el VAR y en qué momento debe prevalecer la decisión tomada sobre el terreno de juego, informó el organismo.

Esta herramienta, respaldada por los responsables de arbitraje de todas las federaciones miembro de la UEFA, pretende convertirse en un marco de referencia para favorecer una aplicación coherente y uniforme de las decisiones arbitrales, tanto en las competiciones nacionales como en las organizadas por el organismo.

Clear Line ofrece explicaciones detalladas y material audiovisual sobre algunas de las situaciones más complejas y controvertidas del juego, con especial atención al razonamiento que hay detrás de las decisiones arbitrales y a la aplicación del protocolo del VAR.

✅ 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐋𝐢𝐧𝐞: A guide to referee decisions in European football



🎬 Clear Line is UEFA’s refereeing video library, providing unprecedented open access to the guidance we give to referees and VARs to help them apply the Laws of the Game consistently across Europe.



Find… pic.twitter.com/5dHZGGKUPi — UEFA (@UEFA) August 11, 2026

¿Cuál es el objetivo de Clear Line?

La plataforma incide en uno de los principios fundamentales del videoarbitraje: su intervención debe limitarse a los casos en los que exista un "error claro y evidente", y no convertirse en una herramienta para revisar de forma sistemática las decisiones tomadas por el árbitro sobre el terreno de juego.

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El objetivo de la UEFA es que este recurso, disponible para árbitros, jugadores, entrenadores, comentaristas y aficionados, contribuya a una mayor comprensión de las decisiones y a una aplicación más uniforme de las reglas de juego en todo el futbol europeo.

La UEFA prometió que esta plataforma se actualizará cuando aparezcan nuevas situaciones o sea indispensable una mayor aclaración sobre determinados casos ocurridos dentro del terreno de juego.

ICM