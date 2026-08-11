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UEFA Presenta 'Clear Line', Herramienta para Aplicar de Forma Eficaz el VAR

La plataforma busca aclarar cuándo debe intervenir el VAR y en qué momento prevalecerá el criterio del árbitro; dará explicaciones detalladas con el apoyo de material audiovisual

El árbitro Luis Godinho marca un penal después de haber revisado el VAR en el partido FC Porto vs. AlvercaEl árbitro Luis Godinho marca un penal después de haber revisado el VAR en el partido FC Porto vs. Alverca. Foto: Reuters

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