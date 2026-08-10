Deportes

Burhan Can, Periodista Turco Detenido por 'Fake News': 'No Es Algo que Me Haya Inventado'

El periodista turco Burhan Can Terzi, fue arrestado por orden de la Fiscalía General, bajo el cargo de difusión pública de información engañosa

Periodista Burhan Can TerziFoto: Instagram (@burhancanterzi)
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+