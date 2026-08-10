Burhan Can, Periodista Turco Detenido por 'Fake News': 'No Es Algo que Me Haya Inventado'

El periodista turco Burhan Can Terzi fue arrestado este lunes 10 de agosto en el municipio de Bakirköy por orden de la Fiscalía General. El cargo es la difusión pública de información engañosa, según detallan medios alemanes. La causa de su detención se dio debido a que el periodista había difundido en redes sociales rumores sobre un supuesto traspaso del jugador estrella del Bayern de Múnich, Jamal Musiala al Galatasaray.

En ese sentido, Can Terzi fue trasladado al departamento de seguridad pública de la jefatura de policía de Estambul para ser procesado y una vez concluidos los interrogatorios, será entregado a las autoridades judiciales. De acuerdo con el medio deportivo especializado BILD, los rumores sobre dicho fichaje eran infundados.

Galatasaray desmintió al periodista

De hecho, el propio club Galatasaray emitió un comunicado desmintiendo la información del periodista, a finales de julio. "Debido a la reciente difusión deliberada de información falsa sobre nuestro club, nos vemos obligados a informar al público. Las afirmaciones de que el futbolista profesional Jamal Musiala fichará por el Galatasaray son falsas", decía el comunicado.

Antes de ser arrestado, el periodista defendió su reporte. "De distintas fuentes y simultáneamente me llegó la información de que Musiala se incorporaría al 'stage' la semana siguiente. No es algo que me haya inventado al levantarme por la mañana o que haya soñado por la noche