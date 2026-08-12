Alfombras de Huamantla 2026: ¿Cuándo Es y Por Qué le llaman la Noche que Nadie Duerme?
El arte efímero se hace presente en Tlaxcala a través de tapetes de aserrín creados por maestros alfombristas de todo el mundo que se exponen en distintos puntos de Huamantla
Alfombristas de todo el mundo se reúnen en Huamantla, Tlaxcala, para participar en "La Noche que Nadie Duerme" para elaborar este arte efímero para celebrar a la Virgen de la Caridad. Foto: Cuartoscuro.
En México las expresiones culturales son tan vastas que cambian de estado a estado, y en Tlaxcala existe una región famosa por sus alfombras: Huamantla. Y en N+ te contamos todo sobre esta manifestación artística, su relación con "La Noche que Nadie Duerme" y el origen de esta festividad.
La creación de las alfombras de Huamantla es una manifestación cultural colectiva cuyo origen está ligado a la época prehispánica y posterior devoción religiosa a la Virgen de la Caridad.
Así con elementos naturales como arena, tierra, flores, frutas, semillas y aserrín se crean obras efímeras sobre amplios espacios de calles, plazas y zócalos ciudadanos.
En torno a las fiestas patronales y tradiciones que preserva Huamantla se realizan tendidos decorativos a partir de un conjunto de ideas que proponen las personas que participan.
Se trata de dos versiones: las alfombras, que tienen al centro pinturas con diferentes representaciones gráficas, principalmente imágenes religiosas o pasajes bíblicos con un marco floral decorativo.
Y los tapetes, elementos decorativos hechos con varias capas de aserrín teñido en una amplia gama de colores que se esparce sobre el piso para recrear una infinidad de diseños y figuras. Estos últimos se realizan en la vía pública y espacios cerrados.
¿Cuándo es "La Noche que Nadie Duerme" y qué se hace durante esta festividad?
¿Cuál es el origen de los Tapetes y Alfombras de Huamantla?
De acuerdo con el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Secretaría de Cultura, la creación de los tapetes y alfombras de Huamantla data de la evangelización en 1524. Cuando los primeros misioneros de la Nueva España retomaron costumbres de sus provincias y las incorporaron con las culturas indígenas Nahua y Otomí.
La supervivencia de esta tradición ocurre gracias al sincretismo y artesanos, quienes se apropian del espacio y lo transforman de forma temporal a través del arte efímero.
A esta manifestación se le conoce como "alfombrismo", que a través de elementos como la arena o el aserrín dibuja paisajes, imágenes religiosas, rostros o cualquier diseño.
Dado que la elaboración de la alfombra puede tardar de 7 a 15 horas, se debe valorar el trabajo de los maestros artesanos y su impacto en la cultura y turismo local.