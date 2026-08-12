Alfombras de Huamantla 2026: ¿Cuándo Es y Por Qué le llaman la Noche que Nadie Duerme?

En México las expresiones culturales son tan vastas que cambian de estado a estado, y en Tlaxcala existe una región famosa por sus alfombras: Huamantla. Y en N+ te contamos todo sobre esta manifestación artística, su relación con "La Noche que Nadie Duerme" y el origen de esta festividad.

La creación de las alfombras de Huamantla es una manifestación cultural colectiva cuyo origen está ligado a la época prehispánica y posterior devoción religiosa a la Virgen de la Caridad.

Así con elementos naturales como arena, tierra, flores, frutas, semillas y aserrín se crean obras efímeras sobre amplios espacios de calles, plazas y zócalos ciudadanos.

En torno a las fiestas patronales y tradiciones que preserva Huamantla se realizan tendidos decorativos a partir de un conjunto de ideas que proponen las personas que participan.

Se trata de dos versiones: las alfombras, que tienen al centro pinturas con diferentes representaciones gráficas, principalmente imágenes religiosas o pasajes bíblicos con un marco floral decorativo.

Y los tapetes, elementos decorativos hechos con varias capas de aserrín teñido en una amplia gama de colores que se esparce sobre el piso para recrear una infinidad de diseños y figuras. Estos últimos se realizan en la vía pública y espacios cerrados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Artesanos de Huamantla Presentan Tapete Monumental en Honor a la Virgen de Guadalupe

¿Cuándo es "La Noche que Nadie Duerme" y qué se hace durante esta festividad?

Si bien en una nota previa te dimos a conocer el recorrido y horario de La Noche que Nadie Duerme 2026. Se trata de una festividad religiosa y cultural que nació en honor a la Virgen de la Asunción, ahora conocida como La Virgen de la Caridad.

Ocurre durante la noche de cada 14 de agosto y madrugada del 15 cuando se trabajan más de 12 horas en terminar de cubrir las calles y explanadas de Huamantla, Tlaxcala, con las alfombras y tapetes.

Para esta celebración se unen familias y grupos huamantlecos desde meses antes, quienes planean los diseños y aportan insumos para trabajar durante esta noche y madrugada.

Los tapetes se preparan para el paso de la patrona en procesión por las 20 manzanas colindantes del templo.

Previamente te adelantamos que el nombre de "La Noche que Nadie Duerme" se debe a una nota periodística de 1968.

¿Cuál es el origen de los Tapetes y Alfombras de Huamantla?

De acuerdo con el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Secretaría de Cultura, la creación de los tapetes y alfombras de Huamantla data de la evangelización en 1524. Cuando los primeros misioneros de la Nueva España retomaron costumbres de sus provincias y las incorporaron con las culturas indígenas Nahua y Otomí.

La supervivencia de esta tradición ocurre gracias al sincretismo y artesanos, quienes se apropian del espacio y lo transforman de forma temporal a través del arte efímero.

A esta manifestación se le conoce como "alfombrismo", que a través de elementos como la arena o el aserrín dibuja paisajes, imágenes religiosas, rostros o cualquier diseño.

Dado que la elaboración de la alfombra puede tardar de 7 a 15 horas, se debe valorar el trabajo de los maestros artesanos y su impacto en la cultura y turismo local.

SARR