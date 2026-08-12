Estilo de vida

Alfombras de Huamantla 2026: ¿Cuándo Es y Por Qué le llaman la Noche que Nadie Duerme?

El arte efímero se hace presente en Tlaxcala a través de tapetes de aserrín creados por maestros alfombristas de todo el mundo que se exponen en distintos puntos de Huamantla

Tapetes Huamantla 2026. La noche que nadie duermeAlfombristas de todo el mundo se reúnen en Huamantla, Tlaxcala, para participar en "La Noche que Nadie Duerme" para elaborar este arte efímero para celebrar a la Virgen de la Caridad. Foto: Cuartoscuro.

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