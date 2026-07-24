San Miguel de Allende es una emblemática ciudad del estado de Guanajuato, famosa por su arquitectura barroca, sus calles, su gastronomía, su arte.

Es reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y ha sido premiada como la mejor ciudad pequeña del mundo.

Al encontrarse en la zona centro del país, se puede llegar de distintas ciudades de México.

¿Cómo llegar a San Miguel de Allende?

Desde la ciudad de México, se pude tomar la carretera a Querétaro y después la carretera a Celaya y tomar la desviación a San Miguel de Allende.

Con un trayecto de 3 horas 22 minutos aproximadamente en auto particular, con un gasto de gasolina de entre los 475 a 690 pesos.

San Miguel de Allende/Facebook

De Guadalajara la ruta sería hacía Lagos de Moreno, pasando por León, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, el trayecto es de 4 horas 10 minutos aproximadamente en auto.

El costo de combustible es de entre 620 y 890 pesos, son 339 kilómetros de camino.

San Miguel de Allende: Para caminar y comer

San Miguel de Allende cuenta con una arquitectura barroca española, un centro histórico de adoquínes, casas de colores amarillo y guinda en el centro de la ciudad.

Además de la reconocida Parroquia de San Miguel Arcángel, edificio construido con un estilo neogótico originalmente en el siglo XVI, aunque su fachada fue diseñada por el maestro Zeferino Gutiérrez a finales del siglo XIX.

San Miguel de Allende/Facebook

La calle Aldama es imperdible caminarla, tomarse fotografías con la parroquia de fondo por un lado y el Parque Benito Juárez por el otro.

La ciudad cuenta con restaurantes de diversos tipos de comida internacional y nacional, restaurantes de lujo o locales en el mercado Ignacio Ramírez.

¿A dónde ir en San Miguel de Allende?

La visita al centro histórico de San Miguel de Allende es “obligatoria”, sin embargo hay mucho más por conocer como:

- Fábrica de La Aurora

- El Charco del Ingenio

- El Mirador

- Centro Cultura, Ignacio Ramírez

- Zona Arqueológica Cañada de La Virgen

- La Plaza San Arvino

- La Presa Allende

- Y más.

De igual manera, las opciones de hospedaje son variadas, hay hoteles de distintos precios así como casas en renta.