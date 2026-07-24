Estilo de vida

San Miguel de Allende: Conoce y Disfruta del Corazón de Guanajuato

San Miguel de Allende, municipio de Guanajuato que se encuentra en el centro del estado por lo que es conocido como el corazón de Guanajuato.

Conoce San Miguel de Allende sus Atracciones Gastronomía y Arquitectura.Conoce San Miguel de Allende sus Atracciones Gastronomía y Arquitectura. San Miguel de Allende/Facebook

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubre San Miguel de Allende, el corazón de Guanajuato, con su arquitectura barroca y su vibrante cultura. ¿Listo para explorar esta joya Patrimonio de la Humanidad?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+