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Deportivo La Coruña vs Real Madrid: Así Quedó el Partido por el Trofeo Teresa Herrera

Real Madrid disputó el Trofeo Teresa Herrera, de carácter amistoso, con el Deportivo La Coruña. Así quedaron

El Real Madrid y el Deportivo La Coruña protagonizaron un duelo amistoso muy parejo.El Real Madrid y el Deportivo La Coruña protagonizaron un duelo amistoso muy parejo. Foto: Getty Images

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Con un gol de Brahim Díaz, el Real Madrid vence al Deportivo La Coruña y conquista el Trofeo Teresa Herrera. Mourinho vuelve a dirigir y el equipo sigue invicto en pretemporada. Más detalles aquí.

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