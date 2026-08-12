Deportivo La Coruña vs Real Madrid: Así Quedó el Partido por el Trofeo Teresa Herrera

El Real Madrid enfrentó este miércoles 12 de agosto al Deportivo La Coruña en el Estadio Riazor. Se trató de un duelo amistoso en el que estaba en juego el Trofeo Teresa Herrera, que anualmente se disputa en España antes de que arranque LaLiga de futbol.

En el Estadio Riazor, casa del Deportivo La Coruña, el Real Madrid se presentó con su uniforme en tono rosa, de pies a cabeza, mientras que los locales portaron su tradicional casaca con franjas blancas y azules.

Como se sabe, en esta temporada el equipo merengue será dirigido por José Mourinho, quien regresa luego de la salida de Álvaro Arbeloa debido a los malos resultados en la campaña anterior.

Con pants gris, Mourinho daba indicaciones desde la banda. También jugaron los refuerzos de esta temporada, como el lateral Denzel Dumfries y el atacante Bernardo Silva.

Falta que se integren los mundialistas Marc Cucurella, Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Kylian Mbappé , así como el marfileño Yan Diomande, el fichaje más caro en la historia del Real Madrid.

El Real Madrid todavía no es el equipo temible que se espera que sea, aunque mostró algunas pinceladas de buen futbol. Enfrente, el Deportivo La Coruña le plantó cara y tuvo un par de llegadas de peligro en la primer parte, sólo que no lo pudo reflejar en el marcador.

Real Madrid fue más efectivo en el ataque y estuvo cerca de abrir el marcador tras un tiro libre cobrado por Arsa Guler que fue desviado por Nsongo Bil, obligando al cancerbero Leo Román a realizar una espectacular estirada.

Más adelante, el delantero Brahim Díaz marcó el 1-0 poco antes de la pausa de medio tiempo; fue al 45+1, en una jugada vertiginosa. Luego de quedarse con la pelota en un tiro de esquina, el portero Andriy Lunin despejó con la mano hacia Brahim, quien escapó a toda velocidad desde medio campo para entrar al área a batir al guardameta de La Coruña.

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La segunda parte fue de ida y vuelta, aunque el Madrid optó por replegarse para luego jugar al contragolpe. El Depor amenazó con un disparo de Mella que el defensa Mario Rivas despejó con la cabeza, cuando la afición local se preparaba para cantar el gol del empate.

Los locales tuvieron otra oportunidad clara en un contraataque, luego de que Eduardo Camavinga perdió la pelota. Sólo que Zakaria finalizó muy mal y desperdició la oportunidad de empatar el marcador.

Desde la banca, Mourinho no podía ocultar su molestia por las facilidades que daba su defensa. Al minuto 87 el arquero Lunin tuvo que emplearse a fondo para atajar un remate de Loureiro. Un minuto después Dani Barcia volvió a poner a prueba al portero merengue.

Luego de ello llegó el silbatazo final y el Real Madrid se quedó con el Trofeo Teresa Herrera, además de que sigue invicto en la pretemporada.

Con información de N+