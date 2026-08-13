Gilberto Mora Entra a la Universidad: Esta es la Institución y Carrera que Eligió

Gilberto Mora, una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, fue presentado este miércoles como nuevo estudiante de la Universidad Anáhuac de Mérida, donde cursará la licenciatura en Administración de Empresas en modalidad en línea, para poder compaginar sus estudios con su carrera como futbolista profesional.

¿En qué universidad estudiará Gilberto Mora?

La Universidad Anáhuac de Mérida confirmó a través de sus redes sociales el ingreso del futbolista, con un mensaje de bienvenida: "Tu disciplina, talento y determinación dentro de la cancha ya inspiran a muchos. Hoy celebramos que también hayas decidido seguir creciendo fuera de ella", escribió la institución, y añadió: "Nos llena de orgullo acompañarte en esta nueva etapa y verte construir un camino que demuestra que dejar huella también es prepararse para el futuro".

¿Qué carrera estudiará Gilberto Mora?

De acuerdo con lo revelado por la propia universidad, "Morita" se inscribió en la licenciatura de Administración de Empresas.

¿Por qué eligió la modalidad en línea?

Mora reside y desarrolla su carrera futbolística en Tijuana, con los Xolos de Tijuana, mientras que la sede de la Universidad Anáhuac que lo recibió se encuentra en Mérida, Yucatán, a una distancia por carretera de aproximadamente 4,056 kilómetros.

La modalidad en línea le permitirá continuar su preparación académica sin interferir con sus compromisos deportivos, tanto en la Liga MX como en la Selección Mexicana.

¿Cuándo se graduó de la preparatoria?

La inscripción a la universidad llegó apenas unas semanas después de que Mora concluyera sus estudios de bachillerato en el Colegio Alemán de Tijuana. Su ceremonia de graduación se realizó solo unos días después de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

¿Qué edad tiene Gilberto Mora?

El mediocampista tiene 17 años y cumplirá la mayoría de edad en México el próximo 14 de octubre.

Mora continúa su participación con los Xolos de Tijuana en la Liga MX, equipo con el que ya disputa la pretemporada tras su destacada actuación en el Mundial 2026. El jugador se encuentra en la órbita de distintos clubes importantes de Europa, aunque deberá esperar a cumplir los 18 años para poder dar el salto a otra liga.

AMP