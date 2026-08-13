Deportes

Gilberto Mora Entra a la Universidad: Esta es la Institución y Carrera que Eligió

La modalidad en línea le permitirá a la joven promesa continuar su preparación académica sin interferir con sus compromisos deportivos

El jugador mexicano Gilberto Mora. Foto: CuartoscuroEl jugador mexicano Gilberto Mora. Foto: Cuartoscuro

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