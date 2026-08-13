Cancela El Bogueto su Concierto en la Feria de la Manzana 2026 de Zacatlán, Puebla

Los organizadores de la edición 84 de la Gran Feria de la Manzana en el municipio poblano de Zacatlán dieron a conocer la cancelación del concierto de El Bogueto, programado para este viernes 14 de agosto de 2026.

De acuerdo con un comunicado publicado en las redes sociales del evento, la suspensión es por cuestiones de logística, ajena al artista, a la productora, al Comité de Feria y al Gobierno Municipal.

El Bogueto cancela concierto en la Gran Feria de la Manzana 2026 de Zacatlán, Puebla

El Comité de la Gran Feria de la Manzana 2026 en Zacatlán anunció la cancelación del concierto de El Bogueto, programado para este viernes 14 de agosto de 2026 por cuestiones de logística.

De acuerdo con el documento, los boletos adquiridos previamente serán válidos para disfrutar de las presentaciones del Trío Aurora Hidalguense y Herencia Juvenil programadas para ese mismo día.

En caso de querer solicitar un reembolso, se debe acudir a las taquillas del Recinto Ferial o a las oficinas del Comité de Feria, en el Portal Hidalgo del Palacio Municipal en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Cantante Aitana cancela su concierto en Auditorio de Puebla

La cantante española Aitana canceló el concierto programado para el 4 de noviembre en el Auditorio GNP Seguros de la ciudad de Puebla, como parte de su gira Cuarto Azul World Tour. OCESA confirmó la cancelación a través de un comunicado oficial dirigido a los boletos vendidos.

De acuerdo con la información publicada, la baja del show se debe a "complicaciones de logística imprevistas y ajenas a la artista, a la organización y al recinto".

Con información de N+

GMAZ