Espectáculos

Cancela El Bogueto su Concierto en la Feria de la Manzana 2026 de Zacatlán, Puebla

Los organizadores publicaron un comunicado dando a conocer la suspensión en el que incluso explican cómo solicitar el reembolso de los boletos.

El Bogueto Suspensión Concierto Gran Feria de la Manzana 2026 Zacatlán PueblaEl Bogueto Cancela su Concierto en la Feria de la Manzana 2026 de Zacatlán, Puebla. Foto: Facebook El Bogueto El Booo

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El Bogueto no se presentará en Zacatlán este 14 de agosto. La cancelación es por logística. Boletos válidos para otros eventos o solicita tu reembolso.

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