Cultura

Anuncian Octava Noche de Museos 2026 en Puebla; Participarán 30 Recintos

30 recintos distribuidos en seis municipios de la entidad poblana abrirán sus puertas de manera gratuita. En N+ Puebla te damos todos los detalles.

Octava Noche de Museos 2026 Puebla Fecha Horario Qué Recintos ParticiparánTodo lo que Debes Saber de la Octava Noche de Museos 2026 en Puebla. Foto: Facebook Noche de Museos Puebla

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Este 15 de agosto, vive la cultura en la Noche de Museos 2026 en Puebla. 30 recintos y 70 comercios te esperan con entrada gratuita y promociones especiales.

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