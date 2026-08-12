Anuncian Octava Noche de Museos 2026 en Puebla; Participarán 30 Recintos

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 está por concretarse en las escuelas de educación básica del estado de Puebla, siendo este el último fin de semana en que los estudiantes tendrán vacaciones.

Es por eso que se alista una edición más de Noche de Museos, evento en el que 30 recintos distribuidos en seis municipios poblanos abrirán sus puertas de manera gratuita.

Anuncian octava Noche de Museos 2026 en Puebla; Fecha y horario

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) presentó este miércoles 12 de agosto de 2026 una nueva edición de la Noche de Museos, en la que participarán 30 recintos abriendo sus puertas de forma gratuita.

Dicho evento se realizará el sábado 15 de agosto de 2026 a partir de las 17:00 horas, participando espacios ubicados en la capital poblana, San Pedro Cholula, Libres, Tecali de Herrera, Teziutlán e Izúcar de Matamoros.

Además, un total de 70 comercios, escuelas y establecimientos ofrecerán precios especiales, descuentos o promociones a quienes demuestren haber acudido a alguno de los museos participantes.

¡Ya viene la #NocheDeMuseos!



Este sábado 15 de agosto, 30 recintos culturales abren sus puertas gratuitamente y en horario extendido, para que conozcas todo el patrimonio y riqueza que existe en la ciudad de Puebla y cinco municipios del estado.



¡Participa!#VisitaPuebla pic.twitter.com/xIU9iMO9dw — Noche de Museos Puebla (@Noche_de_Museos) August 12, 2026

Lista de 30 recintos participantes de la Noche de Museos 2026 en Puebla

En N+ Puebla te compartimos la lista completa de los recintos que participarán en la Noche de Museos 2026 a realizarse este 15 de agosto en seis municipios poblanos:

Museo del Ferrocarril - Teziutlán Casa de Cultura - Teziutlán Corral de Comedias Teatro “Gregorio de Gante” - Tecali de Herrera Museo Cuna del Ejército Mexicano “Casa Colorada” - Izúcar de Matamoros Instituto Cultural Pabellón del Ángel - Libres Museo Casa del Caballero Águila - San Pedro Cholula Xolokali, Casa del Ajolote - Puebla Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas - Puebla Cuexcomate “El Volcán Más Pequeño del Mundo” - Puebla Pi (Con) Pi Café, Cristales, Libros - Puebla Estudio Azul Art Gallery - Puebla Parque Sendela, Estrella de Puebla - Puebla Arboterra - Puebla Museo Nacional del Ferrocarril Mexicano - Puebla Museo de la Memoria Histórica Universitaria - Puebla

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Para conocer más detalles sobre la mecánica de entrada en cada uno de los museos participantes, puedes consultar las redes sociales de la Noche de Museos Puebla.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ