Anuncian Octava Noche de Museos 2026 en Puebla; Participarán 30 Recintos

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 está por concretarse en las escuelas de educación básica del estado de Puebla, siendo este el último fin de semana en que los estudiantes tendrán vacaciones.
Es por eso que se alista una edición más de Noche de Museos, evento en el que 30 recintos distribuidos en seis municipios poblanos abrirán sus puertas de manera gratuita.
Anuncian octava Noche de Museos 2026 en Puebla; Fecha y horario
El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) presentó este miércoles 12 de agosto de 2026 una nueva edición de la Noche de Museos, en la que participarán 30 recintos abriendo sus puertas de forma gratuita.
Dicho evento se realizará el sábado 15 de agosto de 2026 a partir de las 17:00 horas, participando espacios ubicados en la capital poblana, San Pedro Cholula, Libres, Tecali de Herrera, Teziutlán e Izúcar de Matamoros.
Además, un total de 70 comercios, escuelas y establecimientos ofrecerán precios especiales, descuentos o promociones a quienes demuestren haber acudido a alguno de los museos participantes.
Este sábado 15 de agosto, 30 recintos culturales abren sus puertas gratuitamente y en horario extendido, para que conozcas todo el patrimonio y riqueza que existe en la ciudad de Puebla y cinco municipios del estado.