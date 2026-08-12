Mujer es Vinculada a Proceso tras Ser Detenida con Droga y Cartuchos Hábiles en Los Aldama, NL

Una jueza de control dictó auto de vinculación a proceso contra Rosa “N”, quien fue detenida el pasado 3 de agosto por elementos de Fuerza Civil sobre la carretera Los Aldama-Melchor Ocampo, en el estado de Nuevo León.

Durante su captura, se le aseguraron 18 envoltorios con marihuana, tres cargadores abastecidos con 65 cartuchos hábiles, una pechera y una motocicleta. Tras la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal obtuvo la vinculación y la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Estos delitos enfrenta Rosa "N" tras su detención en Los Aldama

La mujer detenida, Rosa “N”, fue vinculada a proceso por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tras ser capturada con droga, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en el municipio de Los Aldama, Nuevo León.

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Rosa "N" permanece en prisión preventiva y bajo investigación por estos delitos después de su detención en la carretera Los Aldama-Melchor Ocampo, en Nuevo León. Serán las autoridades quienes determinen cómo seguirá sus proceso legal luego de los artículos que le fueron asegurados.

Con información de Brian Samaniego | N+

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