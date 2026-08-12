Seguridad

Mujer es Vinculada a Proceso tras Ser Detenida con Droga y Cartuchos Hábiles en Los Aldama, NL

Rosa "N" permanece en prisión preventiva y es investigada por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Rosa "N" Rosa "N" vinculada a proceso tras detención en Los Aldama, NLRosa "N" Rosa "N" vinculada a proceso tras detención en Los Aldama, NL. Foto: FGR

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Rosa 'N' fue detenida en Los Aldama con droga y cartuchos. Ahora enfrenta cargos por delitos contra la salud y armas.

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