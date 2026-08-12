Gilda 'N', Hermana de Emilio Lozoya, Obtiene Suspensión Definitiva contra Vinculación a Proceso

Un juez concedió una suspensión definitiva a Gilda "N", hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, contra la decisión judicial que la mantiene bajo proceso por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

La medida fue concedida por Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, dentro del juicio de amparo promovido por la hermana de Emilio Lozoya el pasado 29 de julio.

Gilda "N" impugnó la decisión de una jueza que el pasado 7 de julio determinó que debía enfrentar un proceso penal por presunto lavado de dinero dentro del citado caso.

"Se concede a Gilda "N" la suspensión definitiva, respecto al acto reclamado atribuido a la autoridad precisada en el considerando primero, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta interlocutoria", señala el acuerdo judicial.

El juzgado únicamente hizo público el sentido de la resolución, por lo que hasta ahora se desconocen los alcances concretos de la suspensión y sus efectos sobre el proceso penal.

La Fiscalía General de la República (FGR) puede impugnar la determinación mediante un recurso que deberá ser analizado por un tribunal colegiado, que podrá confirmar, modificar o revocar la decisión.

El caso Agronitrogenados ha sido una de las principales investigaciones de corrupción vinculadas con la gestión de Lozoya al frente de Pemex durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Con información de: EFE