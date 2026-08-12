Seguridad

Gilda 'N', Hermana de Emilio Lozoya, Obtiene Suspensión Definitiva contra Vinculación a Proceso

La hermana de Emilio Lozoya impugnó la decisión de una jueza que el pasado 7 de julio determinó que debía enfrentar un proceso penal por presunto lavado de dinero

GildaLa FGR sostuvo que la operación se concretó con sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y lavado de dinero. Foto: FGR.
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