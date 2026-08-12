Bloqueo en Autopista México-Toluca Provoca Filas Kilométricas a la Altura de la Álvaro Obregón

Un bloqueo en la autopista México-Toluca hoy 12 de agosto de 2026 mantiene paralizada la circulación a la altura de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México; esto es lo que exigen los manifestantes.

De acuerdo con los primeros reportes, los inconformes comenzaron con sus protestas alrededor de las 15:00 horas, cuando cerraron la Glorieta de Vasco de Quiroga, la cual se encuentra cerca de la vía rápida.

Luego de permanecer ahí por varias horas, se trasladaron hasta otro punto para ser escuchados por las autoridades. El grupo de personas llevó su manifestación hasta la Autopista México-Toluca, a la altura de Prolongación Paseo de la Reforma.

La circulación está completamente detenida con dirección a Toluca, Estado de México. Lo anterior ha causado enormes filas de autos que están varados en plena hora pico.

¿Qué exigen los manifestantes en la autopista México-Toluca?

Según los primeros reportes, los manifestantes son vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, quienes aseguran que desde hace cuatro años están en lucha para recuperar su patrimonio.

Lo anterior, porque sus viviendas fueron quemadas y removidas de la demarcación y hasta la fecha no les han resuelto la problemática.

Debido al bloqueo en la Autopista México-Toluca, las autoridades indicaron que las alternativas viales para evitar el caos son:

Carretera México Toluca

Avenida Tamaulipas

EPP