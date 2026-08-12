Sociedad

Bloqueo en Autopista México-Toluca Provoca Filas Kilométricas a la Altura de la Álvaro Obregón

Un grupo de manifestantes bloquea la Autopista México-Toluca, por lo que se registra intenso caos vial; esto exigen

El bloqueo en la autopista México-Toluca provoca severo caos vial en la CDMXFoto: Especial
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