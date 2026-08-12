Contaminación en Río Camacho Preocupa a Habitantes de Linares, NL: Reportan Peces Muertos

Vecinos de la comunidad de San Joaquín, en el municipio de Linares, alertaron sobre las condiciones de contaminación que presenta el río Camacho, debido a una presunta fuga de aguas negras que estaría afectando el ecosistema de la zona.

De acuerdo con los habitantes, desde hace tiempo han reportado la situación ante las autoridades correspondientes, sin que hasta el momento se haya solucionado el problema.

La contaminación ya tendría consecuencias visibles, pues vecinos señalaron que han encontrado peces muertos en las orillas del río, mientras que los malos olores se han convertido en una constante para las familias que viven en los alrededores.

La situación también preocupa a quienes cuentan con ganado en esta comunidad, debido a la cercanía de los animales con el cuerpo de agua contaminado.

Hacen un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey

Los habitantes hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey y a las autoridades estatales para que acudan al sitio, supervisen las condiciones del río y localicen el punto donde presuntamente se estaría registrando la fuga de aguas negras.

Una de las principales preocupaciones de los habitantes es que el río Camacho mantiene conexión con la presa Cerro Prieto, por lo que consideran necesario atender el problema antes de que la contaminación pueda generar mayores afectaciones.

Los vecinos esperan que las autoridades realicen una inspección y determinen el origen de las descargas, así como las acciones necesarias para evitar que continúe el deterioro del río y la afectación a la fauna de la zona.