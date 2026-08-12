Sociedad

Contaminación en Río Camacho Preocupa a Habitantes de Linares, NL: Reportan Peces Muertos

Habitantes de la comunidad de San Joaquín, en Linares, Nuevo León, denunciaron la contaminación del río Camacho, donde presuntamente se registran descargas de aguas negras.

Contaminación en Río CamachoContaminación en Río Camacho. Foto N+

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Peces muertos y fuertes malos olores alertaron a habitantes de la comunidad de San Joaquín, en Linares, Nuevo León, quienes atribuyen la afectación a una presunta fuga de aguas negras.

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