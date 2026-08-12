Sociedad

SCJN Valida Creación del Fondo de Pensiones Bienestar con Recursos de Cuentas de Afore Inactivas

El Máximo Tribunal declaró la constitucionalidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar que trasladó los recursos de cuentas inactivas

Sesión del Pleno de la SCJN. Foto: SCJNSesión del Pleno de la SCJN. Foto: SCJN
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