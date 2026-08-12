Seguridad

Fiscalía Analiza Muestras de ADN en Investigación por Embarazo de Menor en Matamoros

Las autoridades ya analizan las muestras de ADN para determinar quién es el responsable por el embarazo de una menor de 11 años en Matamoros.

Fiscalía Analiza Muestras de ADN en Investigación por Embarazo de Menor en MatamorosFiscalía Analiza Muestras de ADN en Investigación por Embarazo de Menor en Matamoros. Foto: N+

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La Fiscalía de Tamaulipas analiza ADN para esclarecer el embarazo de una menor de 11 años en Matamoros.

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Fiscalía analiza ADN en caso de embarazo de menor en Matamoros