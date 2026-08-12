Fiscalía Analiza Muestras de ADN en Investigación por Embarazo de Menor en Matamoros

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con las investigaciones correspondientes en el caso de la menor embarazada y ya dispone de muestras de ADN que serán sometidas a análisis especializados.

Los resultados serán comparados con los perfiles genéticos de personas que forman parte de las distintas hipótesis que sigue la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dentro de la investigación.

Muestras de ADN serán comparadas con perfiles genéticos

Entre las personas mencionadas durante el desarrollo de las indagatorias figura el padrastro de la niña, así como otros familiares cercanos.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad competente ha emitido una resolución que finque responsabilidades. El padrastro señalado, por su parte, ha rechazado cualquier relación con los hechos.

Los exámenes genéticos buscan aportar evidencia científica que permita identificar al posible padre del producto y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en las que se originó el embarazo.

La Fiscalía continúa con las diligencias para determinar lo ocurrido y establecer, con base en las pruebas obtenidas, las posibles responsabilidades.