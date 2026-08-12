Narcotráfico

Decomisan Casi Media Tonelada de Cocaína con Imagen de Erling Haaland Oculta en Camión

El camión, conducido por una mujer, transportaba 370 paquetes de droga ocultos en un doble fondo acondicionado

Decomisan Cerca de Media Tonelada de Cocaína con Imagen de Erling Haaland en Frontera Ecuador y ColombiaCocaína con imagen de Erling Haaland. Foto: X @JohnReimberg

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