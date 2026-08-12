Decomisan Casi Media Tonelada de Cocaína con Imagen de Erling Haaland Oculta en Camión

El rostro del futbolista noruego Erling Haaland sigue siendo tendencia luego de su participación en el Mundial 2026, pero esta vez por aparecer en un cargamento de casi media tonelada de cocaína que decomisó la Policía de Ecuador en una ciudad fronteriza con Colombia.

La policía ecuatoriana precisó hoy 12 de agosto de 2026 que cerca de la frontera con Colombia halló la droga dentro de un camión en paquetes con 469 kilogramos de cocaína que estaban etiquetados, en su mayoría, con la imagen y el nombre del goleador noruego. Asimismo, fue detenida la conductora del vehículo.

Alerta anónima ayudó a localizar cargamento de droga

La fuerza de seguridad precisó en un comunicado que cuando los agentes antinarcóticos realizaban un operativo tras una alerta anónima que se produjo la madrugada del martes en la carretera Panamericana, se percataron de la presencia de un camión sospechoso.

Tras revisarlo, hallaron 370 paquetes de droga ocultos en un doble fondo acondicionado en el vehículo.

CARCHI

370 BLOQUES DE DROGA DECOMISADOS EN TULCÁN.



El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en el sector Guagua Negro, en Tulcán donde fue interceptado un camión que contenía 370 bloques de cocaína en un doble fondo dentro del vehículo. Una ciudadana colombiana, María… pic.twitter.com/1ToYWzVOmy — John Reimberg (@JohnReimberg) August 11, 2026

Por su parte, John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, confirmó el decomiso y compartió imágenes de los narcóticos incautados.

Figura de Haaland desata oleada creativa

Paquetes con droga con la imagen de Haaland. Foto: X @JohnReimberg

En imágenes difundidas por la fuerza policial se puede ver que los paquetes estaban marcados con la imagen de Haaland, que en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá que se celebró en junio y julio de 2026 fue uno de los máximos goleadores y de los más carismáticos. Su figura desató una oleada creativa de videos e imágenes virales alrededor del planeta.

Junto a un Haaland vestido con la camiseta de la selección de Noruega, en los paquetes también aparece el trofeo del Mundial y un balón.

HVI