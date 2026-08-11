Inician Proceso de Interrupción del Embarazo de Menor de 11 Años en Matamoros

El procurador del Sistema DIF Matamoros informó que la menor de 11 años, quien permanecía internada con 5 meses de gestación, ya inició el proceso de interrupción del embarazo.

"La niña entró un proceso de suspensión de embarazo, nosotros tomamos esa decisión, fiscalía también este nos otorgó a nosotros en la cuestión de la custodia y bueno tenemos que acatar las instrucciones de ellos", Hugo Gutiérrez, Procurador DIF Matamoros.

El funcionario pidió a la población respetar la privacidad y proteger la identidad de la menor, al ser un caso delicado y donde se busca cuidar en todos los aspectos a la menor de edad.

"No podemos estar comentando paso por paso sobre las cosas de ella por ser menor de edad porque tenemos también una responsabilidad hacia ella, o sea, la niñez, pero lo que puedo decir es que todo está bien y es lo que le puedo adelantar. Nosotros estamos apegados únicamente a la salud de la niña, nada más; en eso es lo que nos interesa ahorita, que todo salga bien", Hugo Gutiérrez, Procurador DIF Matamoros.

Menor Será Ingresada a una Casa Hogar

Una vez que sea dada de alta del hospital, la menor será ingresada a una casa hogar, donde permanecerá bajo resguardo y recibirá acompañamiento por parte de las autoridades.

"Ya cuando esté dada de alta por el IMSS, que nos indique; quedará bajo nuestro resguardo y ahí le continuaremos la ayuda psicológica, médica, de escolaridad, todo lo que requiere, todos sus derechos, que de alguna manera fueron vulnerados", Hugo Gutiérrez, Procurador DIF Matamoros.

Por tratarse de una menor de edad, las autoridades reiteraron el llamado a evitar la revictimización e informaron que la fiscalía es la encargada del seguimiento de la investigación por el caso de abuso.