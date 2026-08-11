Seguridad

Inician Proceso de Interrupción del Embarazo de Menor de 11 Años en Matamoros

El DIF Matamoros confirmó que ya inició la interrupción del embarazo de la menor de 11 años.

Inician Proceso de Interrupción del Embarazo de Menor de 11 Años en MatamorosInician Proceso de Interrupción del Embarazo de Menor de 11 Años en Matamoros. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Inicia el proceso de interrupción del embarazo de una menor de 11 años en Matamoros. El DIF asegura su protección y privacidad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+