Hombre Relata Cómo se Vive en Colombia Luego del Sismo de Magnitud 7.4

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana del 10 de agosto en el departamento de Chocó, en Colombia, a una profundidad aproximada de 82 kilómetros y con una duración de un minuto y medio.

El sismo también fue percibido en países como Panamá y Ecuador, donde se reportaron diversas afectaciones. Santiago Valencia, originario de Cali, Colombia, compartió con N+ Coahuila cómo se vive la situación y destacó la unión de la población colombiana ante un terremoto de esta magnitud, luego de que no se presentara uno similar desde hace 10 años.

El hombre comentó que la situación continua siendo tensa debido a la magnitud del fenómeno y señaló que alrededor de 40 edificios se ha derrumbado.