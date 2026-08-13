Sociedad

Hombre Relata Cómo se Vive en Colombia Luego del Sismo de Magnitud 7.4

Santiago Valencia narró para N+ Coahuila cómo se vive en Colombia después de que se registrara un sismo de magnitud 7.4

Hombre Relata Cómo se Vive en Colombia Luego del Sismo de Magnitud 7.4Un sismo de magnitud de 7.4 derrumbó más de 40 edificios en Colombia. Foto: AP

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