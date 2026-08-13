Hombre Relata Cómo se Vive en Colombia Luego del Sismo de Magnitud 7.4
Santiago Valencia narró para N+ Coahuila cómo se vive en Colombia después de que se registrara un sismo de magnitud 7.4
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Santiago Valencia narró para N+ Coahuila cómo se vive en Colombia después de que se registrara un sismo de magnitud 7.4
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Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana del 10 de agosto en el departamento de Chocó, en Colombia, a una profundidad aproximada de 82 kilómetros y con una duración de un minuto y medio.
El sismo también fue percibido en países como Panamá y Ecuador, donde se reportaron diversas afectaciones. Santiago Valencia, originario de Cali, Colombia, compartió con N+ Coahuila cómo se vive la situación y destacó la unión de la población colombiana ante un terremoto de esta magnitud, luego de que no se presentara uno similar desde hace 10 años.
El hombre comentó que la situación continua siendo tensa debido a la magnitud del fenómeno y señaló que alrededor de 40 edificios se ha derrumbado.
De acuerdo con lo mencionado por Santiago Valencia, el terremoto había dejado un saldo de más de 200 víctimas mortales y entre mil y 2 mil personas heridas, principalmente por el derrumbe de pisos y paredes de distintas edificaciones.
Indicó que el Gobierno colombiano lanzó un toque de queda para que la población permaneciera en sus viviendas y se facilitara la movilidad de los servicios de emergencia en las ciudades afectadas.
Santiago mencionó que aún existen varios puntos críticos en la ciudad de Cali, donde continuan las labores para rescatar a personas que permanecen bajo los escombros.
Para quienes perdieron sus viviendas o no podían regresar a ellas por motivos de seguridad, se habilitaron algunos albergues en los que se brindaba ayuda humanitaria.
Asimismo, señaló que algunos países de Latinoamérica se han sumado a las labores de apoyo mediante el envío de ayuda para la población afectada.
El joven relató que algunos espacios, como salas de cine, han sido habilitados para recibir a personas que no tenían dónde pasar la noche. También destacó que la comunidad se ha mantenido unida, ciudadanos utilizando guantes y palas para retirar escombros, además de llevar agua y alimentos a las zonas afectadas.