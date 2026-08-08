'Nunca he Promovido el Hate', Dice Kenia Os en Mensaje por Polémica con Belinda y Danna

Kenia Os envió este sábado un mensaje a través de su canal de difusión en el que respondió a la polémica que la vinculó con Belinda y Danna, luego de que, según explicó, las notas negativas en su contra aumentaron en las últimas semanas.

La situación se desprende de declaraciones de Belinda sobre un proyecto junto con Danna Paola que parte de los usuarios interpretó como un comentario dirigido contra Kenia Os.

¿Qué dijo Kenia Os sobre la 'campaña de desprestigio'?

"Estoy consciente que esta es una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria, primero como creadora de internet y ahora como artista; sin embargo, no soy partidaria de promover el hate, nunca lo he sido y nunca lo seré. Pero nunca seré tampoco responsable de las acciones de otras personas y las consecuencias que estas traigan".

Kenia Os señaló que su equipo y ella notaron el incremento de notas negativas en su contra y que, después de años de recibir comentarios de odio, la situación dejó de parecerle una coincidencia.

Explicó que quiso entender qué estaba pasando antes de pronunciarse, y agradeció a reporteros, creadores y colegas del medio que se acercaron a su equipo para contarles cómo se estaban armando algunas de las publicaciones. Aclaró que no señalará públicamente a nadie porque, dijo, no le corresponde hacerlo.

Los puntos clave del mensaje de Kenia Os

Notó un aumento de notas negativas en su contra en las últimas semanas.

Lo calificó como una campaña de desprestigio contra su integridad y trayectoria.

Negó ser partidaria de promover el hate.

Dijo no ser responsable de las acciones de terceros ni de sus consecuencias.

Pidió a quien tenga dudas sobre ella acercarse directamente a su equipo.

Kenia Os también se refirió a su disposición para atender a medios de comunicación:

"Si hay dudas sobre mí, pregúntenme a mí. Mi equipo va a estar para quien quiera acercarse por la vía del respeto y con la intención de contar bien las cosas".

¿Qué originó la polémica entre Belinda, Danna y Kenia Os?

La controversia surgió luego de que Belinda declaró que era la primera vez que dos estrellas del pop mexicano se unían en un proyecto, en referencia a su colaboración con Danna.

Parte de los usuarios interpretó el comentario como una alusión indirecta a Kenia Os, con quien Belinda comparte un tema musical previo. Tras la reacción en redes sociales —que incluyó amenazas hacia Belinda—, tanto ella como Danna Paola publicaron mensajes en los que pidieron frenar los mensajes de odio.

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