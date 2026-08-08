Espectáculos

'Nunca he Promovido el Hate', Dice Kenia Os en Mensaje por Polémica con Belinda y Danna

Kenia Os respondió a la polémica con Belinda y Danna Paola y afirmó que enfrenta una campaña de desprestigio en su contra

'Nunca he Promovido el Hate', Dice Kenia Os en Mensaje por Polémica con Belinda y Danna PaolaLa cantautora mexicana Kenia Os posa durante una entrevista luego de ser nombrada la artista mexicana femenina más reproducida del año en Spotify, el miércoles 4 de diciembre de 2024 en la Ciudad de México. Foto: AP / Archivo

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