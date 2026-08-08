Economía

Huelga en Nacional Monte de Piedad: Así Van las Negociaciones

El Nacional Monte de Piedad mantiene cerradas sus sucursales desde que estalló la huelga en octubre de 2025

La huelga estalló en octubre de 2025. Foto: CuartoscuroLa huelga estalló en octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro

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