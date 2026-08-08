Huelga en Nacional Monte de Piedad: Así Van las Negociaciones

El Nacional Monte de Piedad, una de las instituciones más emblemáticas del empeño en México, lleva meses con sus sucursales cerradas a causa de un conflicto laboral entre la administración y el sindicato. Con más de 250 años de historia y más de 300 establecimientos en el país, la suspensión de actividades ha generado incertidumbre entre trabajadores y personas que recurren a sus servicios.

La huelga comenzó el 1 de octubre de 2025, después de varios años de diferencias entre el Patronato del Nacional Monte de Piedad y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Monte de Piedad. Entre los principales reclamos de los empleados se encuentran presuntos incumplimientos de acuerdos salariales y prestaciones establecidos desde marzo de 2024.

Otro de los puntos que provocaron el conflicto está relacionado con el Contrato Colectivo de Trabajo. La administración ha planteado modificaciones bajo el argumento de que las condiciones actuales representan una carga financiera que no puede sostenerse. El sindicato, por su parte, acusa que algunas propuestas implican eliminar prestaciones y compactar plazas sin un acuerdo con los trabajadores.

Negociaciones avanzan, pero aún quedan temas pendientes

A estos desacuerdos se suman denuncias sindicales por despidos que consideran injustificados y señalamientos sobre la asignación de vacantes a personas que no pertenecen al sindicato. Estos reclamos forman parte del conflicto que mantiene suspendido el servicio en las sucursales.

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Hasta ahora, el Nacional Monte de Piedad no tiene una fecha definida para reabrir sus puertas. El regreso de las actividades dependerá de que la administración y el sindicato alcancen un acuerdo que permita poner fin a la huelga, por lo que las sucursales permanecerán cerradas mientras no exista una resolución.

Aunque el paro laboral continúa, las negociaciones han registrado algunos avances durante las últimas semanas. Representantes sindicales han señalado que ambas partes lograron destrabar algunos asuntos que habían complicado el diálogo, entre ellos la unificación de plazas, proceso con el que se busca homologar las condiciones de trabajadores que realizan funciones similares, pero tienen distintos esquemas de contratación o prestaciones.

Sin embargo, todavía hay temas pendientes. Entre ellos están las llamadas boletinaciones, que el sindicato señala como registros que pueden dificultar que un trabajador sea contratado nuevamente, además del pago de salarios caídos y otros asuntos relacionados con el Contrato Colectivo de Trabajo.

El conflicto también llegó a la vía judicial. De acuerdo con el dirigente sindical, una jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el asunto relacionado con la huelga, por lo que la resolución podría establecer un criterio con efectos en todo el país. Antes de que pueda comenzar el juicio para determinar la responsabilidad del conflicto, deberá resolverse un amparo promovido por el Nacional Monte de Piedad contra la existencia de la huelga.

Por ahora, la pregunta sobre cuándo volverán a abrir las sucursales continúa sin una respuesta concreta. El Nacional Monte de Piedad permanece a la espera de que avancen las negociaciones laborales y los procesos judiciales para definir las condiciones que permitirán reanudar sus servicios.