La Edad Exacta en la que se Cancela el Crédito Infonavit a Mujeres en 2026
De acuerdo con las reglas para el otorgamiento del financiamiento, es una edad diferente en la que se cancela el crédito Infonavit entre mujeres y hombres.
De acuerdo con las reglas para el otorgamiento del financiamiento, es una edad diferente en la que se cancela el crédito Infonavit entre mujeres y hombres.
Adquirir una vivienda no es sencillo y planearlo es clave para poder lograrlo, pues además del ahorro y la revisión del presupuesto y plazo de la deuda, también está la edad en la que realizarás el proceso, pues hay un límite en Infonavit en el que se cancela tu crédito o vence el plazo mayor, y este es diferente entre hombres y mujeres.
Comprar una casa, un departamento o un terreno es cada vez más complicado por el aumento de los precios y algunos trámites que se han digitalizado, mientras que otros se mantienen presenciales o el otorgamiento de financiamiento se somete a revisión.
Una de las dudas más frecuentes al momento de solicitar este financiamiento es si existe una edad en la que el crédito deja de otorgarse o si se "cancela". Para responder esta pregunta, debes revisar las reglas para definir el plazo del préstamo: la suma de la edad del acreditado y los años elegidos para liquidar el crédito no puede superar los 75 años en el caso de las mujeres.
Esto significa que una persona puede solicitar un crédito siempre que el plazo elegido respete ese límite. Por ejemplo, una mujer de 55 años no podría contratar un financiamiento a 30 años, ya que al finalizar tendría 85 años; en cambio, tendría que elegir un plazo menor.
Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, la tasa de interés y el monto del pago podrían incrementar, dependiendo del tiempo, en el que se deba completar la deuda.
Infonavit ofrece una tasa de interés fija durante toda la vida del crédito, que va del 3.69% al 10.45%, dependiendo del nivel salarial del trabajador. El descuento mensual también se determina con base en el sueldo y el monto financiado.
Si quieres aprovechar próximamente el financiamiento de Infonavit, debes seguir estos pasos:
Lo primero que debes hacer es ingresar al portal oficial de Mi Cuenta Infonavit. En el caso de que no tengas una cuenta, puedes registrarte con tu Número de Seguridad Social (NSS), Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Una vez que tengas una cuenta, debes escribir tu NSS y contraseña para ingresar al sitio.
Dirígete al menú superior y haz clic en la sección de “Quiero un crédito” y después elige la opción “Precalificación y puntos”.
Selecciona el tipo de crédito que te interesa solicitar para ver el monto disponible y tus puntos actuales.