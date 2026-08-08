Programas sociales

La Edad Exacta en la que se Cancela el Crédito Infonavit a Mujeres en 2026

De acuerdo con las reglas para el otorgamiento del financiamiento, es una edad diferente en la que se cancela el crédito Infonavit entre mujeres y hombres.

Crédito Infonavit para mujeresHay una difefencia en la edad límite entre mujeres y hombres para pedir un crédito Infonavit. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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