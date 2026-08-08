La Edad Exacta en la que se Cancela el Crédito Infonavit a Mujeres en 2026

Adquirir una vivienda no es sencillo y planearlo es clave para poder lograrlo, pues además del ahorro y la revisión del presupuesto y plazo de la deuda, también está la edad en la que realizarás el proceso, pues hay un límite en Infonavit en el que se cancela tu crédito o vence el plazo mayor, y este es diferente entre hombres y mujeres.

Comprar una casa, un departamento o un terreno es cada vez más complicado por el aumento de los precios y algunos trámites que se han digitalizado, mientras que otros se mantienen presenciales o el otorgamiento de financiamiento se somete a revisión.

¿A qué edad se cancela el crédito Infonavit para mujeres?

Una de las dudas más frecuentes al momento de solicitar este financiamiento es si existe una edad en la que el crédito deja de otorgarse o si se "cancela". Para responder esta pregunta, debes revisar las reglas para definir el plazo del préstamo: la suma de la edad del acreditado y los años elegidos para liquidar el crédito no puede superar los 75 años en el caso de las mujeres.

Esto significa que una persona puede solicitar un crédito siempre que el plazo elegido respete ese límite. Por ejemplo, una mujer de 55 años no podría contratar un financiamiento a 30 años, ya que al finalizar tendría 85 años; en cambio, tendría que elegir un plazo menor.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, la tasa de interés y el monto del pago podrían incrementar, dependiendo del tiempo, en el que se deba completar la deuda.

Infonavit ofrece una tasa de interés fija durante toda la vida del crédito, que va del 3.69% al 10.45%, dependiendo del nivel salarial del trabajador. El descuento mensual también se determina con base en el sueldo y el monto financiado.

Paso a paso para consultar la precalificación de Infonavit

Si quieres aprovechar próximamente el financiamiento de Infonavit, debes seguir estos pasos: