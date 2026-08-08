Futbol

Murió Jorge Messi, Padre de Lionel Messi, a los 68 Años de Edad

En junio de 2026 se informó que Jorge, el padre de Lionel Messi, atravesaba momentos complicados de salud.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi.Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Foto: Getty Images
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Murió el Padre de Messi: Fallece Jorge Messi a los 68 Años Luego Complicaciones Médicas