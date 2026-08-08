Murió Jorge Messi, Padre de Lionel Messi, a los 68 Años de Edad

Murió Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, el ⁠viernes por la noche a los 68 años en un sanatorio de la ciudad argentina de Rosario luego de atravesar una larga enfermedad.

Jorge pasó los últimos meses entre ‌un centro médico de Rosario y su casa, acompañado por su esposa Celia y sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol, indicó la misma fuente.

En junio de 2026, en pleno desarrollo del Mundial, la familia del jugador del Inter Miami emitió un comunicado para aclarar el estado de salud de Jorge, luego de algunos rumores que circularon horas antes.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", expusieron en el mensaje a medios.

Foto: Getty Images | Archivo

¿Quién era Jorge Messi?

Jorge Horacio Messi nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 1 de enero de 1958. Tuvo cuatro hijos, incluyendo a Lionel.

Entre los años 80 y el 2000, trabajó como técnico químico en la fábrica Acindar.

A inicios del siglo, Jorge viajó a Barcelona con Leo, de 13 años, y firmó su primer contrato en ligas de futbol profesional, marcando también el comienzo de su desempeño como representante de su hijo.

Con información de Reuters.