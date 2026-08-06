Futbol

Asesinan a David Owori, Jugador de la Selección de Uganda: Sufrió Violento Asalto

El homicidio de David Owiri ha inundado las redes sociales de lamentos y de rabia de muchos usuarios ugandeses, por la elevada criminalidad en las calles de Kampala

Velorio de David Owori, jugador de la selección de UgandaVelorio de David Owori, jugador de la selección de Uganda. Foto: Reuters

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Tragedia en Uganda: el futbolista David Owori, capitán del SC Villa, fue asesinado en un violento asalto en Kampala. La comunidad exige justicia y soluciones ante la creciente criminalidad.

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