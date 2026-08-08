Sociedad

Inundaciones en Mazatlán Hoy: Este es el Reporte de Afectaciones

Inundaciones en Mazatlán complican el acceso a colonias y vialidades. Protección Civil monitorea riesgos de desbordamiento.

Inundaciones en Mazatlán Hoy: Este es el Reporte de AfectacionesInundaciones en Mazatlán Hoy: Este es el Reporte de Afectaciones. Foto: Klimv

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Lluvias en Mazatlán dejan calles inundadas y dificultan la circulación. Autoridades vigilan niveles de agua.

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