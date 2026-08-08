Inundaciones en Mazatlán Hoy: Este es el Reporte de Afectaciones

Desde la madrugada de este sábado se registran lluvias en distintos sectores de Mazatlán, y el sur de Sinaloa, precipitaciones que han dejado calles inundadas y algunas colonias con dificultades para entrar y salir debido a la acumulación de agua.

Las lluvias han generado encharcamientos e inundaciones en diferentes vialidades, por lo que la circulación se ha complicado en algunos puntos de la ciudad, mientras que habitantes de sectores ubicados en zonas bajas enfrentan problemas para acceder a sus viviendas.

Autoridades realizan recorridos por inundaciones en Mazatlán

Ante estas condiciones, elementos de Protección Civil estatal y municipal mantienen recorridos de supervisión por diferentes zonas del puerto, principalmente para verificar los niveles de canales, arroyos y otros cuerpos de agua, con el objetivo de detectar cualquier riesgo de desbordamiento.

Las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen durante las próximas horas y hacen un llamado a la población a extremar precauciones al circular por zonas donde se registre acumulación de agua.