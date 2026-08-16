Internacional

Suman 53 Fallecidos y 135 Heridos por Terremoto en Indonesia; Buscan Sobrevivientes

Más de 5,000 vecinos de la isla de Flores permanecen desplazados tras el sismo magnitud 7.7 que dejó 154 viviendas con daños graves

IndonesiaAl menos 154 viviendas sufrieron daños graves, 49 daños moderados y 38 daños menores, según autoridades. Foto: Reuters.
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