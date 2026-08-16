Seguridad

Aguacateros Celebran Reanudación de Exportaciones a EUA Pero Persiste el Miedo

El refuerzo de militares para vigilar la franja aguacatera y una docena de arrestos en Michoacán aliviaron al sector, pero solo a medias

MichoacánAlgunos empresarios asumen las extorsiones como parte obligada de sus costos de producción. Foto: AP.

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