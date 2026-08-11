Seguridad

Militares Cuidarán a Personal de SENASICA y Productores de Aguacate en Michoacán

El Gobierno de México refuerza la seguridad en Michoacán, con un Centro Regional de Fusión de Inteligencia, en Uruapan

Producción de aguacate. en MichoacánProducción de aguacate. en Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Conoce el plan del Gobierno de México para proteger a los productores de aguacate en Michoacán con el apoyo de la Guardia Nacional y un centro de inteligencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+