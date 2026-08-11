Militares Cuidarán a Personal de SENASICA y Productores de Aguacate en Michoacán

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), explicó hoy, 11 de agosto de 2026, en qué consiste el plan para reforzar la seguridad en Michoacán, que contempla el cuidado de los productores de aguacate y del personal de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

En la conferencia mañanera de hoy, el general Trevilla Trejo detalló que en el municipio de Uruapan se instalará un Centro Regional de Fusión de Inteligencia, encabezado por el comandante de la 21 zona militar, donde se concentrará toda la información.

En dicho puesto de mando, habrá personal del la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades estatales.

El secretario de la Defensa Nacional subrayó que, en total, 1,500 efectivos se agregaron a la protección de los productores de aguacate, en Michoacán, que se suman a los 8,000 elementos que ya estaban desplegados en la entidad, con lo que ahora vigilan el estado 9,500 integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional.

Zonas donde se reforzará la seguridad en Michoacán

La estrategia contempla el despliegue de 228 elementos de la Guardia Nacional, con 48 vehículos, en las rutas Jiquilpan-Tocumbo, Tingüindín-Jacona, Peribán-Tancitaro y Peribán-Uruapan.

Apuntó que se dará seguridad a 17 empacadoras, con 17 bases de operaciones, en los municipios de Tingüindín, Tocumbo y Peribán.

Además, se proporcionará seguridad en las poblaciones productoras de aguacate, como Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán, donde habrá 29 bases de operaciones y vigilarán 870 elementos.

Señaló que también se acompañará a personal de SENASICA en cinco puestos de inspección ubicados en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.

En su turno, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la vigilancia será permanente e Michoacán “y así se va a mantener”.