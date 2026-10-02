Yahir Se Queda a Un Paso de la Final de La Casa de los Famosos México 2026

Ya están listos los cinco finalistas que competirán por el premio de los 4 millones de pesos en La Casa de los Famosos, luego de que Yahir se convirtiera en el sexto lugar del reality show.

El cantante se quedó a tan solo tres días de vivir la final. Tras su salida de la casa, dijo que estaba muy contento y emocionado. Aunque dijo que "no lo volvería a hacer".

"Fue una cosa tremenda estar dentro de la casa; fue una gran experiencia compartir con tanta gente, increíble, y no saber nada de lo que está pasando afuera".

Para sus seguidores, él es el rey, especialmente por la forma en la que se comportó dentro del reality. "Traté de disfrutar la casa en todas las maneras y la verdad el ejercicio fue nomás una terapia".

El originario de Hermosillo, Sonora, dio palabras para el público: "Gracias por todo el apoyo, por todo el cariño, fue algo muy emocionante".

Durante la gala, los habitantes recibieron al ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Mario Bezares, quien recordó lo difícil que son estos últimos momentos dentro del inmueble.

"Ya estos últimos cuatro días, ya no sabes ni donde estás parado, caray; ya no sabes a qué hora oscurece o amanece o si te da hambre o no te da hambre. Ya nomás estás con ese nervio eterno y con la ansiedad de que si salgo, si soy tercero, si gano".

Mariana, Memo, Ese Pérez, Gema y Karina Torres siguen en la competencia y serán los protagonistas el próximo domingo, en la gran final del reality show más visto de la televisión mexicana.

Con información de Eliuth Arce

ICM