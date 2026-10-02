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Yahir Se Queda a Un Paso de la Final de La Casa de los Famosos México 2026

Tras salir de la casa, el cantante dijo que estaba contento y emocionado por lo que hizo durante las casi 10 semanas que fue 'inquilino'

Yahir se quedó a un paso de la final de La Casa de los Famosos México 2026Yahir se quedó a un paso de la final de La Casa de los Famosos México 2026. Foto: Canal 5
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