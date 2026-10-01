Entretenimiento

Ernesto Laguardia, Séptimo Lugar de 'La Casa de los Famosos'

El primer actor señaló que haber participado en este proyecto fue una experiencia única y que estaba contento por lo que hizo como 'inquilino'

Ernesto Laguardia se quedó con el séptimo lugar de 'La Casa de los Famosos'Ernesto Laguardia se quedó con el séptimo lugar de 'La Casa de los Famosos'. Foto: Instagram | lacasafamososmx

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