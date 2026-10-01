Ernesto Laguardia, Séptimo Lugar de 'La Casa de los Famosos'

Después de pausar momentáneamente la votación con más de 20 millones, Ernesto Laguardia se convirtió en el séptimo lugar de La Casa de los Famosos México.

Tras conocer el lugar en el que había quedado, el histrión dijo sentirse contento por su participación, la cual calificó como una experiencia única.

"Me siento un ser humano mejor, con más paciencia y más resiliencia, con más calma y se me va a quitar ahorita que vea a mi familia".

Al ser cuestionado sobre quién le gustaría que ganara, Laguardia señaló que todos son ganadores por haber llegado a la décima semana.

"Hubo días muy difíciles, otros muy largos. Sufres mucho el encierro, el estar lejos de tu familia y del público me siento agradecido por este séptimo lugar".

Este domingo es la gran final y la conductora Galilea Montijo y la productora del proyecto, Rosa María Noguerón, están satisfechas con los resultados.

Gali dijo que se van muy agradecidos "con el rating, con el público que siempre está esperando temporada tras temporada. Cada casa tiene una historia diferente que contar, las historias las hacen ellos dentro de la casa".

Por su parte, Rosa María Noguerón enfatizó que, como cada año, están "agradecidos con el éxito, gracias al público, ya somos una gran comunidad, familia, quienes nos ven del otro lado de la pantalla y quienes estamos de este lado y los que están adentro. Vamos haciendo equipo con el público".

Tras la salida de Ernesto, en la casa más famosa del país quedaron Gema, Yahir, Karina, Mariana, Memo y Ese Pérez.

De cara al cierre del proyecto, la noche de este jueves en la gala de La Casa de los Famosos México conoceremos al sexto lugar de la temporada.

Con información de Jorge Ugalde

ICM