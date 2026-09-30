Fallece Gabino Palomares, Voz de la Trova Ligada a la Justicia en América Latina

Murió el cantautor Gabino Palomares, autor de "La maldición de Malinche". La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamentaron su fallecimiento en mensajes públicos, sin precisar la causa.

Sheinbaum expresó su profunda tristeza por la noticia y envió su pésame a la familia, los amigos y quienes compartieron su camino. Señaló que la voz, la música y el compromiso de Palomares con las causas sociales dejan una huella profunda en varias generaciones.

La mandataria lo describió así:

"Un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida".

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lo calificó como cantautor fundamental y voz imprescindible de la trova, de la memoria social y de la lucha por la justicia en América Latina. Afirmó que su