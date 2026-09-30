Fallece Gabino Palomares, Voz de la Trova Ligada a la Justicia en América Latina
La Secretaría de Cultura capitalina destacó su legado musical y su compromiso con causas sociales
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Murió el cantautor Gabino Palomares, autor de "La maldición de Malinche". La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamentaron su fallecimiento en mensajes públicos, sin precisar la causa.
Sheinbaum expresó su profunda tristeza por la noticia y envió su pésame a la familia, los amigos y quienes compartieron su camino. Señaló que la voz, la música y el compromiso de Palomares con las causas sociales dejan una huella profunda en varias generaciones.
La mandataria lo describió así:
"Un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida".
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lo calificó como cantautor fundamental y voz imprescindible de la trova, de la memoria social y de la lucha por la justicia en América Latina. Afirmó que su
Palomares nació el 26 de mayo de 1950, según el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), que lo describe como cantante, compositor y activista social mexicano, influido por la nueva trova cubana y la canción sudamericana de protesta.
El IMER lo ubica entre los fundadores del canto nuevo y le atribuye más de cien canciones de contenido social, político y amoroso, además de "La maldición de Malinche".
En su archivo, el IMER conserva una entrevista con Palomares realizada por Laura Barrera en el programa "El soundtrack de una vida", transmitida en 2009.
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Con información de N+.
CT