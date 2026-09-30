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Fallece Gabino Palomares, Voz de la Trova Ligada a la Justicia en América Latina

La Secretaría de Cultura capitalina destacó su legado musical y su compromiso con causas sociales

Fallece Gabino Palomares, Voz de la Trova Ligada a la Justicia en América LatinaEl cantautor Gabino Palomares fue descrito como una 'voz imprescindible de la trova'. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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