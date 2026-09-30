Muere Atleta Inglés en un Hotel del Centro Histórico de Guadalajara

Se registró una movilización de la Policía de Guadalajara afuera de un hotel ubicado en las calles Ramón Corona y López Cotilla, en la zona centro de la Perla Tapatía.

El hecho se derivó de un reporte, donde explicaban haber localizado a una persona sin vida dentro de una de las habitaciones. A su llegada, localizaron a un hombre de 28 años, identificado como Benjamin Marcus Ferreira, un atleta inglés.

Autoridades del municipio dieron a conocer que el hombre se sentía mal desde un día antes, por lo que paramédicos acudieron a darle la atención, sugiriendo que fuera trasladado a un hospital. Sin embargo, sus familiares se negaron, argumentando que ya se sentía mejor tras las primeras intervenciones médicas.

Tras haber transcurrido la noche, Benjamin Marcus Ferreira volvió a tener complicaciones de salud, aparentemente respiratorias, aunque transcurridos unos minutos, sus familiares se percataron de que no respondía a los estímulos, por lo que llamaron nuevamente a paramédicos, quienes confirmaron su muerte.

Por protocolo, agentes del Ministerio Público también arribaron al lugar de los hechos para que se realicen las investigaciones y diligencias requeridas. El hombre habría venido a México a competir en el Torneo T21 de Fútbol de Personas con Síndrome de Down, en la Plaza de la Liberación, organizado por el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara.



