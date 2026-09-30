Seguridad

Muere Atleta Inglés en un Hotel del Centro Histórico de Guadalajara

La víctima previamente se había sentido mal, sin embargo, no fue trasladado a un hospital tal como habían sugerido los paramédicos

hotel en GuadalajaraPolicías de Guadalajara llegaron a la zona para verificar el reporte. Foto: N+

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Atleta inglés fallece en Guadalajara tras complicaciones de salud. Familiares rechazaron traslado al hospital.

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