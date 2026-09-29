Buscan a Zacatecano Desaparecido en Jalisco; Viajó a Guadalajara por una Oferta de Trabajo

José Juan Ortiz Guerrero es buscado desde hace un mes por sus familiares. El joven, originario de la comunidad de Sauceda de la Borda, en Vetagrande, Zacatecas, viajó a Guadalajara, Jalisco, por una oferta de trabajo. Pero, desde entonces, no han tenido contacto con él.

Hace unos días comenzó a circular a través de redes sociales la fotografía de José, de 24 años, quien se trasladó hasta el estado de Jalisco para supuestamente laborar en el Mercado de Abastos.

La denuncia por desaparición fue presentada a la Fiscalía General de Justicia el 24 de septiembre, luego de que el personal de la institución lograra contactar a su familia para emitir la ficha de búsqueda.

En ella, se puede leer que José Juan mide un metro con 70 centímetros, es de complexión delgada, cabello corto y castaño claro; tiene ojos pequeños cafés y tez blanca. Como señas particulares hay varios tatuajes; entre ellos, uno en la mano izquierda de una rosa, detrás de la oreja izquierda una letra ‘O’ con una cruz arriba y hay un tatuaje más con letras en el área del pectoral y abdomen. Así como su nombre José Ortiz en uno de los brazos.

El joven fue visto por última vez el 18 de agosto en Guadalajara, Jalisco. Al respecto, el Fiscal del estado de Zacatecas pidió que, ante una desaparición o no localización, la denuncia se debe presentar de inmediato, ya que esto permite activar los protocolos de búsqueda y coordinar la intervención de las autoridades.