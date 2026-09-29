Desaparecidos

Buscan a Zacatecano Desaparecido en Jalisco; Viajó a Guadalajara por una Oferta de Trabajo

Familiares perdieron rastro de José Juan desde agosto, sin embargo, su ficha de búsqueda fue emitida hasta septiembre

José Juan Ortiz GuerreroJosé Juan Ortiz Guerrero, desaparecido en Jalisco. Foto: Fiscalía de Zacatecas

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José Juan Ortiz, de 24 años, desapareció en Guadalajara tras aceptar una oferta laboral. Familiares y autoridades intensifican su búsqueda.

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